Αίγιο: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων - Στο νοσοκομείο 16χρονος

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Αίγιο, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξω από το Ειδικό Σχολείο Αιγίου, ένας 16χρονος φέρεται, για λόγους που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστοι, να επιτέθηκε σε συνομήλικό του, χτυπώντας τον επανειλημμένα. Από την επίθεση, ο ανήλικος υπέστη τραυματισμούς που κρίθηκαν σοβαροί, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο τραυματισμένος 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αιγίου, ωστόσο λόγω της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση