Πάτρα: Συλλήψεις για αγοραπωλησία ηρωίνης

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στην Πάτρα, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση έναν 26χρονο, ο οποίος φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση κορυφώθηκε τη στιγμή που ο νεαρός εντοπίστηκε να παραδίδει ποσότητα ηρωίνης σε 46χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι δύο επιτόπου.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 26χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον 188 γραμμάρια ηρωίνης, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει την κατηγορία της διακίνησης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.