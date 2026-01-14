Ενεργοποιήθηκαν οι Α.Ι. κάμερες και στην Πάτρα - Οι πρώτες συνδέσεις έγιναν - ΦΩΤΟ

Οι κάμερες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κέντρου, ενώ εργασίες διασύνδεσης έγιναν στην πλατεία Τριών Συμμάχων
Οι κάμερες έχουν ήδη εγκατασταθεί και στην Πάτρα και το μόνο που εκκρεμούσε ήταν η σύνδεσή τους με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, διαδικασία που ξεκίνησε επίσημα το πρωί της Τετάρτης.
Οι κάμερες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κέντρου, ενώ εργασίες διασύνδεσης έγιναν στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Με την ολοκλήρωση των τελευταίων εργασιών, τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου της κυκλοφορίας τίθενται σε πλήρη λειτουργία και θα καταγράφουν αυτοματοποιημένα τροχαίες παραβάσεις, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρουσίας. Οι κάμερες θα εντοπίζουν, μεταξύ άλλων, παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, παράνομη κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες και ΛΕΑ, καθώς και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.
Παράλληλα, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, θα ανιχνεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η παράνομη στάση ή στάθμευση. Τα στοιχεία των πινακίδων θα διασταυρώνονται για τον έλεγχο ασφάλισης, ΚΤΕΟ και τελών κυκλοφορίας. Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτείας, με τα δεδομένα να αποστέλλονται κρυπτογραφημένα στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα και τα πρόστιμα να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
