Πρακτορεία ΕΛΤΑ Courier: Σε οριακό σημείο - Η επιστολή-κόλαφος 68 καταστημάτων στην κυβέρνηση - Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Σε οριακό σημείο βρίσκονται τα ΕΛΤΑ σύμφωνα με επιστολή - κόλαφο 68 Πρακτορείων ΕΛΤΑ Courier, και τονίζουν ότι «το νέο προμηθειακό μοντέλο και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία».

Στην επιστολή που απευθύνουν προς το υπουργείο Οικονομικών, το Υπερταμείο και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνουν ότι πλέον, αδυνατούν να καλύψουν βασικά λειτουργικά κόστη, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, με προφανείς συνέπειες και για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Τα 68 ΕΛΤΑ Courier, σημειώνει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας των Πρακτορείων, αλλά αντίθετα τα ωθεί συστηματικά προς το κλείσιμο.

Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην υφίσταται πλέον λειτουργικό δίκτυο ταχυμεταφορών, καθώς τα περισσότερα Πρακτορεία δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Παράλληλα παραθέτουν το μεγάλο ποσοστό μείωσης των προμηθειών που αποφάσισε η διοίκηση και συγκεκριμένα:

1] Παραλαβές: μείωση προμήθειας από 42% σε 30%

2] Πρόσθετες υπηρεσίες: μείωση προμήθειας από 42% σε 20%

3] Επίδοση: μείωση προμήθειας κατά 25% μετά την 3η ημέρα, χωρίς καμία υπαιτιότητα των Πρακτορείων

Οι μειώσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε ασφυκτική συρρίκνωση των εσόδων, καθιστώντας αδύνατη την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών.

Παράλληλα, μέσα σε διάστημα μόλις πέντε (5) μηνών, έχει καταγραφεί απώλεια άνω του 35% του αποστολικού έργου, χωρίς να έχει υπάρξει καμία ουσιαστική διορθωτική ενέργεια από τη Διοίκηση, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι η απαξίωση του δικτύου αντιμετωπίζεται με ανοχή.

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ

Από την πλευρά της η διοίκηση των των Ελληνικών Ταχυδρομείων, απαντά στους πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier με ανακοίνωση για το νέο προμηθειακό μοντέλο του Οργανισμού και τις αιτιάσεις τους πως ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του δικτύου σε πραγματική οικονομική ασφυξία.

«Τα ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών και της ενίσχυσης της αξιοπιστίας του δικτύου last-mile, εφαρμόζουν από την 1η Αυγούστου 2025 το νέο προμηθειακό καθεστώς πρακτόρων της ΕΛΤΑ Courier, το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από έγκαιρη διαβούλευση και συστηματική ενημέρωση των συνεργατών της εταιρείας.

Το νέο μοντέλο επιβραβεύει την έγκαιρη και ποιοτική παράδοση, προβλέποντας επιπλέον αμοιβή για την επίδοση την επόμενη ημέρα, με σαφή στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης του δικτύου.

Τα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου προμηθειακού δείχνουν ότι για περισσότερο από το 75% των πρακτόρων οι αμοιβές παραμένουν ίδιες ή παρουσιάζουν αύξηση, επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για οριζόντια μείωση αποδοχών αλλά για εξορθολογισμό και δικαιότερη κατανομή με βάση τον όγκο, το κόστος και την ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου, από την αρχική εφαρμογή, διαπιστώθηκε μείωση αμοιβής, η εταιρεία έχει ήδη καλέσει τους αντίστοιχους πράκτορες σε ατομικές συναντήσεις. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, με στόχο τη διερεύνηση ιδιαιτεροτήτων, την αποτύπωση πραγματικών δεδομένων και, όπου απαιτείται, την προσαρμογή του μοντέλου.

Παράλληλα, εντός του 2025, αρκετοί πράκτορες της ΕΛΤΑ Courier έχουν ήδη αναλάβει έργο διανομής και παραδοσιακού ταχυδρομείου, γεγονός που ενισχύει το συνολικό τους εισόδημα και διευρύνει το επιχειρησιακό τους αντικείμενο. Το ευρύτερο σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας προβλέπει τη σταδιακή μεταφορά πρόσθετου έργου σε συνεργαζόμενους πράκτορες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου, αποδοτικού και ποιοτικού δικτύου, διασφαλίζοντας την παρουσία των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα».