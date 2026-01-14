Μαύρη Θάλασσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση drone στο ελληνόκτητο τάνκερ Delta Harmony

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης drone στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Delta Harmony, στη Μαύρη Θάλασσα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το υπό Λιβεριανή σημαία τάνκερ βρισκόταν χθες (13/1) στη Μαύρη Θάλασσα, αναμένοντας φόρτωση καζακικού αργού πετρελαίου στον θαλάσσιο τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC), ανοικτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ.

Σημειώνεται πως εκτός από το Delta Harmony, χτυπήθηκαν επίσης τα MT Matilda και MT Delta Supreme.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση με drones κατά των πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή, ωστόσο, η θέση και το φορτίο παραπέμπουν σε χτύπημα από την Ουκρανία. Στις 29 Νοεμβρίου, ουκρανικό drone είχε πλήξει μία από τις τρεις κύριες θέσεις πρόσδεσης της CPC στον τερματικό σταθμό, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.