Εκρηκτική άνοδος του IRIS: Τα 11 δισ. ευρώ έφτασαν οι συναλλαγές το 2025 -Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου

Στα 545 δισ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των 540 εκατομμυρίων συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν το 2025 μέσω της ΔΙΑΣ, καταγράφοντας ένα ακόμα ρεκόρ.

Μέσω του IRIS, εξάλλου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές που άγγιξαν τα 11 δισ. ευρώ, με τη μέση συναλλαγή να διαμορφώνεται στα 86 ευρώ.

Εκρηκτική άνοδος του IRIS

Το IRIS αναπτύσσει όλο και μεγαλύτερη δυναμική, καθώς ήδη από την 1η Δεκεμβρίου τα φυσικά καταστήματα είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν την επιλογή πληρωμής μέσω του IRIS commerce. Παρότι πρόκειται για μια νέα πραγματικότητα για το λιανεμπόριο την οποία ακόμα δεν γνωρίζουν, όπως είναι λογικό, οι καταναλωτές αλλά και εμποροϋπάλληλοι, ο πρώτος μήνας, ο Δεκέμβριος, «έκλεισε» με 138.000 συναλλαγές, συνολικής αξίας 3,3 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία, άλλα και σε εστιατόρια.

Στόχος η περαιτέρω απλοποίηση των πληρωμών μέσω IRIS

Στόχος της ΔΙΑΣ είναι μέσω συνεχών αναβαθμίσεων να απλοποιήσει περαιτέρω τη διαδικασία πληρωμής μέσω IRIS στα καταστήματα και να δημιουργήσει δέσμη κινήτρων για τους καταναλωτές ώστε να προτιμούν το IRIS Commerce για τις πληρωμές στο φυσικό κατάστημα.

Για τους εμπόρους, βασικό κίνητρο είναι οι χαμηλότερες προμήθειες κατά 20%-25% έναντι αυτών που ισχύουν για το πλαστικό χρήμα αλλά και άμεση πίστωση λογαριασμού και η δυνατότητα επιστροφών σε πραγματικό χρόνο. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι τα ποσοστά απάτης είναι μηδενικά, σε αντίθεση με τις κάρτες. Στο IRIS Commerce έχουν συνδεθεί 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.

Τι αλλάζει από τις 15 Ιανουαρίου

Η δυναμική του IRIS αναμένεται να είναι ακόμα πιο ισχυρή φέτος και λόγω των νέων ημερήσιων ορίων που θα ισχύσουν από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα:

Για την υπηρεσία IRIS P2P (person to person) το ημερήσιο όσο μεταφοράς διπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν τα 5.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 2025 μέσω του P2P πραγματοποιήθηκαν 111,4 εκατ. συναλλαγές, καταγράφοντας αύξηση 90%, με το συνολικό ύψος να διαμορφώνεται στα 5,942 δισ. ευρώ (+99%) και μέσο ύψος συναλλαγής 53 ευρώ. Το IRIS P2P χρησιμοποιούν 4,265 εκατ. χρήστες, που πραγματοποιούν μέχρι 500 χιλιάδες συναλλαγές την ημέρα, ενώ καθημερινά προστίθενται περίπου 2.300 νέοι χρήστες.

Για την υπηρεσία IRIS P2Pro, το ημερήσιο όριο θα είναι 1.000 ευρώ, χωρίς όμως να υπάρχει μηνιαίος περιορισμός. H υπηρεσία αυτή αφορά τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και το 2025 πραγματοποιήθηκαν 2,6 εκατ. πληρωμές (+197%), ύψους 181,44 εκατ. ευρώ (+190%), με μέσο όρο συναλλαγής τα 70 ευρώ. Το IRIS P2Pro χρησιμοποιούν 583.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και πραγματοποιούνται περίπου 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

Σε ό,τι αφορά το IRIS eCommerce, πραγματοποιήθηκαν 12,415 εκατ. συναλλαγές, ύψους 4,75 δισ. ευρώ (αύξηση 71% και 39% αντίστοιχα), με το μέσο ποσό συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 383 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στην υπηρεσία περιλαμβάνονται και πληρωμές προς Εφορία.

Στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται η διασύνδεση του IRIS P2P με συστήματα άμεσων πληρωμών άλλων χωρών που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας EuroPA, καλύπτοντας δυνητικά πάνω από 100 εκατ. χρήστες σε Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Σκανδιναβία και αλλού.