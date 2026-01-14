220.000 ευρώ στον Δήμο Ερυμάνθου για την αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά

Ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι δημοτικές υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικού και Ισώματος του Δήμου Ερυμάνθου αποτελεί η έγκριση ποσού 220.000 ευρώ από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ο Δήμος Ερυμάνθου που εγκαίρως είχε καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο τεκμηρίωσης των ζημιών που είχαν υποστεί οι δημοτικές του υποδομές, κατάφερε να εξασφαλίσει σχεδόν το σύνολο του ποσού που είχε αιτηθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ οι υπηρεσίες είναι ήδη έτοιμες να υποβάλουν τις προτάσεις για τα αναγκαία έργα αποκατάστασης, ώστε να αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ.

Θυμίζουμε, ότι η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στα όρια των Κοινοτήτων Βασιλικού και Ισώματος, επεκτάθηκε δυτικά και βορειοδυτικά, πλήττοντας εκτεταμένες δασικές και αγροτικές εκτάσεις και προκαλώντας σημαντικές φθορές σε δίκτυα ύδρευσης, υποδομές καθαριότητας, τεχνικά απορροής ομβρίων και τμήματα του οδικού δικτύου.

Η δημοτική Αρχή Ερυμάνθου αμέσως μετά την έγκριση του ποσού των 220.000 ευρώ θέτει σε προτεραιότητα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη και πλήρη υποβολή των φακέλων, με στόχο την ταχεία υλοποίηση των έργων και την αποκατάσταση της κανονικότητας στις πληγείσες περιοχές.

«Η πρόθεση χρηματοδότησης ύψους 220.000 ευρώ αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση των σοβαρών προβλημάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά του Αυγούστου 2025 στον Δήμο μας και διαψεύδει όλους όσοι έσπευσαν να διαδώσουν ότι ο Δήμος μας είχε εξαιρεθεί της κρατικής επιχορήγησης. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε προτεραιότητα στην τεκμηριωμένη καταγραφή των ζημιών και στη διεκδίκηση των απαραίτητων πόρων. Στόχος μας είναι η άμεση αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης, οδικού δικτύου και τεχνικών απορροής, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία, ώστε ο Δήμος μας να σταθεί ξανά δυνατός και θωρακισμένος απέναντι σε μελλοντικές φυσικές καταστροφές», δήλωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.