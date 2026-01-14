Τεχνητή Νοημοσύνη: Παλιές ανησυχίες και νέες προοπτικές στην εκδήλωση της Κίνησης «Πρόταση»

Η Κίνηση «Πρόταση» διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ομιλητή τον καθηγητή Δημήτρη Καλλέ.



Η ανακοίνωση της Κίνησης «Πρόταση» αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, η ομάδα «Στέκι Εν Δράσει » της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ, για έναν άλλο τρόπο ζωής», πραγματοποίησε, με μεγάλη συμμετοχή, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Παλιοί φόβοι, νέες ελπίδες», με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Καλλέ καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε. Α. Π. Σκοπός της ομιλίας ήταν ν' αναδείξει μερικές βασικές συνιστώσες και εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και ανατρέχοντας στην ιστορία της, να θέσει τον προβληματισμό σχετικά με το πόσος καιρός θα περάσει μέχρι να τη θεωρούμε δεδομένη.

Έγινε σύντομη αναφορά σε κάποιες περιόδους στη μακραίωνη προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοεί τον εαυτό του, από την αρχαιότητα μέχρι και το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, που αναδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια παλιά γνώριμη.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν κάποιες μοντέρνες εφαρμογές πουαναδεικνύουν το ανερχόμενο τεράστιο αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία μας.

Κάποιες, ελάχιστες, βασικές επιστημονικές έννοιες αναφέρθηκαν σε αδρές γραμμές για να διευκολύνουν την κατανόηση του σημερινού τοπίου, και όλα

αυτά συνδέθηκαν με τις πολιτικές μεγάλων κρατών (ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα) για την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα μας.

Η ομιλία του κ.Καλλέ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εποπτικού υλικού. Ακολούθησε συζήτηση με τοποθετήσεις, σχόλια και ερωτήσεις από το κοινό.