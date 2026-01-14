Back to Top
Μπλόκο Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Οι δράστες έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» ενώ έσκασαν και τα λάστιχα των τρακτέρ

Στόχος αγνώστων έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας τα τρακτέρ δύο εκ των αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή που συνάντησε το μεσημέρι της Τρίτης τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες , οι δράστες έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» ενώ έσκασαν και τα λάστιχα των τρακτέρ.

Κατά πληροφορίες τα τρακτέρ που έγιναν στόχος ανήκουν στον πρόεδρο του αγροτικού συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, και στο μέλος του ίδιου συλλόγου, Αντώνη Μπατρακούλη.

#tags Αγρότες Κινητοποιήσεις Αγροτών

