Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Να παραμείνουν σε λειτουργία όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στο Νομό Αχαΐας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου για τα καταστήματα ΕΛΤΑ στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Η κυβέρνηση είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο μαζικού κλεισίματος καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ αυτών και στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Ειδικότερα το σχέδιο προέβλεπε κατάργηση των καταστημάτων της Κλειτορίας και της Δάφνης του Δήμου Καλαβρύτων, της Χαλανδρίτσας που είναι η έδρα του Δήμου Ερυμάνθου, της Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και των Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε τρίμηνη αναστολή μετά τις οξείες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, η οποία πλέον οδεύει προς την εκπνοή της, χωρίς να υπάρχει καμία σαφής, δημόσια και δεσμευτική τοποθέτηση για το τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόσφατη πληροφορία που διέρρευσε στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με την οποία και το κατάστημα ΕΛΤΑ της Κάτω Αχαΐας πρόκειται να καταργηθεί. Πρόκειται για απόφαση εντελώς παράλογη και αδικαιολόγητη, η οποία απειλεί να διαλύσει πλήρως την τοπική ταχυδρομική εξυπηρέτηση, αφήνοντας τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας εκτάσεως 572,22 τ.χλμ και πάνω από 25000 πολίτες χωρίς σταθερή και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ. Η κατάργηση αυτού του καταστήματος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με καμία οικονομική ή κοινωνική αιτιολογία και θα έχει εξίσου σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες, τους ηλικιωμένους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους όπως και στις άλλες περιοχές του νομού που πλήττονται από το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ.

Στο μεταξύ, η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στις περιοχές όπου ήδη έχουν κλείσει καταστήματα ΕΛΤΑ από το 2023 ( Διακοπτό και Ερυμάνθεια) είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και αποκαλυπτική για τις πραγματικές συνέπειες αυτού του σχεδιασμού. Το ταχυδρομικό έργο εκτελείται πλημμελώς, με μεγάλες καθυστερήσεις, χωρίς συνέπεια και χωρίς αξιοπιστία, γεγονός που πλήττει ευθέως τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τις τοπικές κοινωνίες στο σύνολο τους. Σε αυτά προστίθενται και οι τεράστιες αποστάσεις που καλούνται να διανύσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ώστε να φτάσουν το πλησιέστερο κατάστημα.

Παρά τους ισχυρισμούς του Υπουργείου και της Εταιρίας περί διανομής «πόρτα-πόρτα», στην πράξη παρατηρούνται απαράδεκτες και επικίνδυνες πρακτικές. Η διανομή αλληλογραφίας και ακόμη και συντάξεων γίνεται σε καφενεία, κοινοτικά γραφεία ή άλλους ακατάλληλους χώρους, χωρίς κανένα θεσμικό πλαίσιο και χωρίς καμία εγγύηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών αλλά και για την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν χρηματικά ποσά σε συνθήκες πλήρους έκθεσης.

Η διαμορφωθείσα κατάσταση ακυρώνει πλήρως στην πράξη τον θεμελιώδη ρόλο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πολίτες. Αντί να παρέχεται μια σταθερή, αξιόπιστη και ασφαλής υπηρεσία, οι κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών, των μικρών χωριών και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση στην αλληλογραφία τους, στις συντάξεις και σε άλλες κρίσιμες πληρωμές. Αυτή η κατάσταση μετατρέπει ένα δημόσιο αγαθό σε υπηρεσία δεύτερης κατηγορίας, πλήττοντας την κοινωνική συνοχή και υπονομεύοντας τον δημόσιο χαρακτήρα που οφείλουν να έχουν τα ΕΛΤΑ.

Η ευθύνη για αυτή την υποβάθμιση δεν βαρύνει τους εργαζόμενους, οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, αλλά οφείλεται στην ακραία υποστελέχωση και την αποδιοργάνωση η οποία έχει επιδεινωθεί περαιτέρω μετά το κλείσιμο πολλών καταστημάτων σε όλη την περιφέρεια.

Συνεπώς, δεν τίθεται μόνο θέμα διατήρησης των υπαρχόντων καταστημάτων των ΕΛΤΑ αλλά και επαναφοράς των φυσικών καταστημάτων στις περιοχές που έχουν κλείσει (Ερυμάνθεια και Διακοπτό), καθώς η φυσική παρουσία των ταχυδρομικών υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες για όλους, ιδίως όταν τα πλησιέστερα ταχυδρομικά καταστήματα βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή τη μετακίνηση των κατοίκων, και ειδικά των ηλικιωμένων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μία επιχείρηση. Αποτελούν κρίσιμη δημόσια υποδομή, με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο. Αντί, λοιπόν, για σχέδια συρρίκνωσης και κλεισίματος, αυτό που απαιτείται είναι ουσιαστική αναβάθμιση, ενίσχυση με προσωπικό, εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών και στήριξη της παρουσίας τους σε κάθε γωνιά της χώρας.

Επειδή το σχέδιο κλεισίματος βρίσκεται σε αναστολή αλλά δεν υπάρχει σαφής και επίσημη δέσμευση για τη συνέχεια,

Επειδή η περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου ΕΛΤΑ στην Αχαΐα θα καταστήσει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία κενού περιεχομένου,

Επειδή η υποστελέχωση και αποδιοργάνωση ειδικά στις περιοχές που έχουν κλείσει τα καταστήματα ΕΛΤΑ οδηγούν σε υποβάθμιση και ερασιτεχνισμό το ταχυδρομικό έργο,

Επειδή η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ υπονομεύει τον δημόσιο και κοινωνικό ρόλο τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Προτίθενται να καταργήσουν οριστικά το σχέδιο κλεισίματος καταστημάτων ΕΛΤΑ;

2.Θα δεσμευτούν ρητά και χωρίς αστερίσκους ότι δεν θα κλείσει κανένα κατάστημα ΕΛΤΑ στον Νομό Αχαΐας;

3.Πως σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα ραγδαίας υποβάθμισης του ταχυδρομικού έργου στις περιοχές όπου ήδη έχουν κλείσει τα καταστήματα ΕΛΤΑ;