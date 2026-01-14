Ιράν: Παγκόσμια αγωνία για τον 26χρονο Ερφάν Σολτανί που θα εκτελεστεί σήμερα

O 26χρονος κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το καθεστώς εντείνει την βάναυση καταστολή των διαφωνούντων.

Μάλιστα, το καθεστώς έχει απειλήσει ότι θα προχωρήσει και σε δημόσιες εκτελέσεις συλληφθέντων δι απαγχονισμού, προς παραδειγματισμό των υπολοίπων.

Ο 26χρονος αντικαθεστωτικός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και, όπως δήλωσαν οι συγγενείς του η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τετάρτη (14.01.2026), στο Καράτζ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το άμεσα το Ιράν μετά τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών.

Οι εκκλήσεις για να σωθεί ο 26χρονος έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον του καθεστώτος, αν εκτελέσει διαδηλωτές. Ο απαγχονισμός του 26χρονου απειλεί να μετατρέψει την κοινωνική έκρηξη στο Ιράν σε διεθνή κρίση.

Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στο Ιράν που βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή, του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, σήμερα Τετάρτη 14.01.2026.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Erfan Soltani’s life is in immediate danger, and urgent action is needed to stop an unlawful execution. <a href="https://t.co/AmHt8fengG">pic.twitter.com/AmHt8fengG</a></p>— Daughters of Persia (@fightforpersia) <a href="https://twitter.com/fightforpersia/status/2010744613787631790?ref_src=twsrc%5Etfw">January 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Την ώρα που ο Ερφάν Σολτανί περιμένει την εκτέλεσή του για τη συμμετοχή του στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει ευθέως, καλώντας τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν» και προειδοποιώντας την Τεχεράνη με «πολύ σκληρά μέτρα» αν η θανατική ποινή εκτελεστεί. Οι απειλές από την Ουάσιγκτον και η οργή στους δρόμους της χώρας ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο, σε μια στιγμή που το Ιράν βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο παγκόσμιας κατακραυγής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε ανοιχτά τους πολίτες να «συνεχίσουν να διαδηλώνουν» και υπόσχεται ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», προκαλώντας σφοδρή διπλωματική αντίδραση από την Τεχεράνη. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο CBS για την εκτέλεση Σολτανί προειδοποίησε με πολύ σκληρά μέτρα αν γίνει η εκτέλεση του νεαρού Ιρανού. «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

«Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δεν θα τους βγει σε καλό» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Ερφάν Σολτανί, από την πόλη Φαρντίς δυτικά της Τεχεράνης, πρόκειται να εκτελεστεί αργότερα σήμερα. Ο Σολτανί είχε συλληφθεί σε σχέση με διαδηλώσεις στην πόλη Καράτζ.

Η οργάνωση καταγγέλλει ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε για την ποινή θανάτου, αλλά «κρατήθηκε σκόπιμα στο σκοτάδι» ως προς τη δικαστική διαδικασία. Όπως αναφέρει, «η εσπευσμένη και μη διαφανής διαχείριση της υπόθεσης εντείνει τις ανησυχίες ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται ως εργαλείο καταστολής των διαμαρτυριών».

Ενδεικτική της σκληρότητας του καθεστώτος της Τεχεράνης η πληροφορία από ΜΚΟ ότι ο Σολτανί είχε μόνο 10 λεπτά για να αποχαιρετήσει την οικογένειά του με τους ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας να ενημερώνουν τους συγγενείς ότι θα ήταν ο τελευταίος αποχαιρετισμός τους πριν ο νεαρός αντιμετωπίσει τον δήμιο. Κατά την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), στον Σολτανί δεν επιτράπηκε επίσης η πρόσβαση σε δικηγόρο ή δίκη ενώ «ακόμα και στενός συγγενής που είναι δικηγόρος όταν προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση εμποδίστηκε και απειλήθηκε από πράκτορες ασφαλείας.

Του είπαν: «Δεν υπάρχει φάκελος για εξέταση. Ανακοινώσαμε ότι όποιος συλληφθεί στις διαδηλώσεις θα εκτελεστεί”».

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται επίσης να έχει απειληθεί με σύλληψη αν προσπαθήσει να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση ή να επικοινωνήσει με τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Iranwire.

«Φοβόμαστε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σαν του Ερφάν»

Την ανησυχία ότι η υπόθεση του Ερφάν Σολτανί δεν είναι μεμονωμένη, αλλά μία από τις πολλές, εκφράζει η Αουέρ Σέχι, εκπρόσωπος της κουρδικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw. Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC, η οργάνωση εκτιμά ότι υπάρχουν «πολλοί» ακόμη διαδηλωτές που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής εικόνα λόγω του μπλακ άουτ στο διαδίκτυο που έχει επιβάλει το ιρανικό καθεστώς.

Η Σέχι ανέφερε ότι η αδελφή του Ερφάν, η οποία είναι δικηγόρος, προσπάθησε να κινήσει νομικές διαδικασίες για την υπόθεση του αδελφού της, ωστόσο οι αρχές τής απάντησαν πως «δεν υπάρχει υπόθεση για να προχωρήσει». Σύμφωνα με την ίδια, οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν την οικογένεια ότι θα επιτρέψουν μία τελευταία συνάντηση με τον Ερφάν πριν από την εκτέλεσή του, παρότι από τη στιγμή της σύλληψής του δεν του είχε επιτραπεί καμία επικοινωνία με τους συγγενείς του.

«Πρόκειται απλώς για έναν άνθρωπο που αντιτίθεται στην τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν… και τώρα έχει καταδικαστεί σε θάνατο επειδή εξέφρασε την άποψή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.