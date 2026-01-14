Ένταση σε εργοστάσιο της Ford: Ο Τραμπ επιτέθηκε λεκτικά σε εργαζόμενο μετά από αναφορά στον Έπσταϊν

Δείτε βιντεο

Έντονη στιγμή σημειώθηκε κατά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, όταν εργαζόμενος του φώναξε χαρακτηρισμό που παρέπεμπε στη γνωστή υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά με ύβρεις και χειρονομία. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε την Τρίτη, κατά την περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ σε εργοστάσιο παραγωγής του Ford και συγκεκριμένα της γραμμής συναρμολόγησης του Ford F-150, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Detroit Economic Club. Ενώ ο πρόεδρος περπατούσε στον χώρο του εργοστασίου, ακούστηκε εργαζόμενος να φωνάζει φράση που περιλάμβανε τον χαρακτηρισμό «pedophile protector». Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο του TMZ, ο Τραμπ αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας «F*** you» προς τον εργαζόμενο και κάνοντας προσβλητική χειρονομία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EXCLUSIVE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EXCLUSIVE</a> President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. <a href="https://t.co/m5nLYtWxxT">https://t.co/m5nLYtWxxT</a> <a href="https://t.co/512zEYV6WC">pic.twitter.com/512zEYV6WC</a></p>— TMZ (@TMZ) <a href="https://twitter.com/TMZ/status/2011193178263605453?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

H σκιά της υπόθεσης Έπσταϊν

Η αναφορά του εργαζόμενου παρέπεμπε στις παλαιότερες κοινωνικές σχέσεις του Τραμπ με τον εκλιπόντα και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το θέμα έχει επανέλθει στη δημόσια συζήτηση λόγω της αργής δημοσιοποίησης των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν» από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει θεωρίες συγκάλυψης. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν όταν εκείνος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει εργαζόμενους του προσωπικού του. Παρά τις διαψεύσεις, το ζήτημα συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις και δημόσιο διάλογο. Περιοδεία με φόντο την ανάπτυξη της Ford

Κατά την ίδια επίσκεψη, ο πρόεδρος ενημερώθηκε για τη διαδικασία συναρμολόγησης των οχημάτων, με στάσεις σε τμήματα όπως το «body decker», όπου ολοκληρώνεται το αμάξωμα, και σε σταθμό τοποθέτησης σωληνώσεων, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump taking selfies with workers during his visit at Ford factories <a href="https://t.co/JMSg5eTcw2">pic.twitter.com/JMSg5eTcw2</a></p>— Svilen Georgiev (@siscostwo) <a href="https://twitter.com/siscostwo/status/2011198226708488268?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παρόντες ήταν ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος Τζιμ Φάρλεϊ, ο οποίος παρουσίασε στον Τραμπ ένα «ειδικό» φορτηγό με την αμερικανική σημαία. Ο πρόεδρος εξέφρασε αμέσως την επιθυμία να το δει από κοντά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump visits a Ford F-150 manufacturing plant in Dearborn, Michigan <a href="https://t.co/4KNa4YnAzs">pic.twitter.com/4KNa4YnAzs</a></p>— Viral Video News (@viralvideonews3) <a href="https://twitter.com/viralvideonews3/status/2011188180767170980?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε σύντομη συνομιλία με δημοσιογράφους εντός του εργοστασίου, ο Μπιλ Φορντ ανακοίνωσε ότι η μονάδα θα προσθέσει τρίτη βάρδια και θα λειτουργεί σχεδόν όλο το 24ωρο, έξι ημέρες την εβδομάδα, λόγω αυξημένης ζήτησης. Παράλληλα, μίλησε με θετικά λόγια για τη συνεργασία της εταιρείας με την κυβέρνηση Τραμπ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Trump reveals his severe cognitive decline, insisting that "everybody now admits that I was right on tariffs." Nobody admits this. Most economic experts slam his tariffs as destructive.<br><br>This is not confidence, it’s cognitive decay.<a href="https://t.co/JxYZxqdzl6">pic.twitter.com/JxYZxqdzl6</a></p>— Really American (@ReallyAmerican1) <a href="https://twitter.com/ReallyAmerican1/status/2011154102164893885?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>