Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από μεγάλες βάσεις στη Μέση Ανατολή

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ολοένα και πιο σκληρές δηλώσεις και προειδοποιήσεις.

H Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν θα μείνει αδρανής σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, προειδοποιώντας ευθέως ότι αμερικανικές βάσεις σε χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή θα μετατραπούν σε στόχους, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους και δηλώνει έτοιμος να παρέμβει «υπέρ των διαδηλωτών».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και δήλωσε ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν «πολύ ισχυρή δράση» εάν η κυβέρνηση του Ιράν προβεί σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters την Τετάρτη (14/1), η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει πει στις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Σε συνέχεια αυτών, σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από σημαντικές βάσεις που διατηρούν στη Μέση Ανατολή ως προληπτικό μέτρο για τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή.

Η ίδια πηγή, επικαλούμενη δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναφέρει ότι η έναρξη στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ φαίνεται πλέον πιθανή και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 24 ωρών.

Οι σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή:

ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Φιλοξενεί την έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου η ζώνη ευθύνης περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

ΚΑΤΑΡ

Η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, έκτασης 59 στρεμμάτων, στην έρημο έξω από την Ντόχα, αποτελεί το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command), η οποία διευθύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά. Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, άνοιξε ένα νέο κέντρο συντονισμού (MEAD-CDOC) στην Αλ Ουντέιντ για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Το νέο κέντρο, όπως ανέφερε, θα βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές δυνάμεις συντονίζονται και μοιράζονται ευθύνες στον αεροπορικό και πυραυλικό τομέα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

ΚΟΥΒΕΪΤ

Αρκετές εκτεταμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το Camp Arifjan, το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης του Στρατού των ΗΠΑ, και την αεροπορική βάση Ali Al Salem, περίπου 40 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράκ, γνωστή ως «The Rock» λόγω του απομονωμένου περιβάλλοντός της. Το Camp Buehring ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου στο Ιράκ το 2003 και αποτελεί σημείο συγκέντρωσης και προώθησης μονάδων του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αμερικανικού στρατού.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Η αεροπορική βάση Al Dhafra, νότια του Αμπού Ντάμπι και κοινή με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ, αποτελεί κρίσιμο κόμβο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Έχει υποστηρίξει βασικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αποστολές αναγνώρισης σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του αμερικανικού ναυτικού στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πλοία.

ΙΡΑΚ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Ain Al Asad στη δυτική επαρχία Ανμπάρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Η βάση αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων το 2020, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Στην ημιαυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η αεροπορική βάση του Ερμπίλ λειτουργεί ως κόμβος για αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις που πραγματοποιούν ασκήσεις εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Η βάση υποστηρίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές προσπάθειες παρέχοντας ασφαλή χώρο για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνικό συντονισμό στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου το 2024.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία – οι οποίοι ανέρχονταν σε 2.321 το 2024, σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου – επιχειρούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση, παρέχοντας δυνατότητες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Ορισμένοι σταθμεύουν περίπου 60 χλμ. νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Prince Sultan, η οποία υποστηρίζει μέσα αεράμυνας του αμερικανικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων συστοιχιών πυραύλων Patriot και συστημάτων THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Η αεροπορική βάση Muwaffaq al Salti, που βρίσκεται στο Αζράκ, 100 χλμ. βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν, φιλοξενεί την 332η Εκστρατευτική Πτέρυγα της Κεντρικής Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε ολόκληρο το Λεβάντε, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού την αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ, στη νότια επαρχία Άδανα. Φιλοξενεί αμερικανικά πυρηνικά όπλα και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Επίσης, αποτελεί έδρα για 1.465 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στην Τουρκία.