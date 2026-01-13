Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15/1/2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Νίκος & Αλέκα Διαμαντοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Εύα, Θύμιος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-26 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΩΡΟΘΕΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ; ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΜΑΙΡΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ ΕΤΩΝ 63

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΙΕΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΟΔ. ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΟΥΡΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------