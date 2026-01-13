Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15/1/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Νίκος & Αλέκα Διαμαντοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Εύα, Θύμιος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-26 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ; ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΕΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΜΑΙΡΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΙΕΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΟΔ. ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΟΥΡΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΛΙΔΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------
