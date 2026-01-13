Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15/1/2026

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγγέλων Α΄ Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Νίκος & Αλέκα Διαμαντοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Εύα, Θύμιος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον     πολυαγαπημένο  μας

ΓΕΩΡΓΙΟ   ΑΘΑΝ.  ΚΑΦΕΝΤΖΗ

 ΕΤΩΝ   82 

Κηδεύουμε την Τετάρτη 14-1-26 & ώρα 3.30 μ.  μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΩΡΟΘΕΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ; ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΜΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΦΕΝΤΖΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΦΕΝΤΖΗ, ΜΑΙΡΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ ΕΤΩΝ 63 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΓΙΕΤΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ. ΣΑΚΕΛΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΚΕΛΙΑ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

--------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΘΕΟΔ. ΣΚΟΥΡΤΗ ΕΤΩΝ 86 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΩΜΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΟΥΡΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΣΚΟΥΡΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

---------------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΛΙΔΩΝΗ

(ΕΤΩΝ 87)


ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------

