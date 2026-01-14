Νέα Αριστερά: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών θα οδηγήσει τα σχολεία της Αχαΐας σε διοικητικό κ οικονομικό αδιέξοδο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά Αχαΐας για το θέμα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών και αναφέρει τα εξής:

"Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της συστηματικής της επίθεσης στις δημόσιες δομές, προετοιμάζει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών, σχεδιάζοντας τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους απευθείας στους Δήμους. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που, αν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει τα σχολεία της Αχαΐας σε διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο, καθώς μετακυλίει ένα τεράστιο βάρος στους ΟΤΑ χωρίς καμία πρόβλεψη για επιπλέον πόρους ή μόνιμο προσωπικό.

Σε μια περιοχή όπως η δική μας, όπου οι σχολικές μονάδες της Πάτρας, της Αιγιάλειας, της Δυτικής Αχαΐας και των Καλαβρύτων αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα υποχρηματοδότησης και κτιριακές ελλείψεις, η προωθούμενη διάταξη θα σημάνει το τέλος της ευελιξίας στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των μαθητών. Αντί οι διευθυντές και οι σχολικές κοινότητες να επιλύουν άμεσα ζητήματα θέρμανσης, συντήρησης και προμήθειας υλικών, θα γίνουν όμηροι των κεντρικών γραφειοκρατικών μηχανισμών των Δήμων, οι οποίοι είναι ήδη υποστελεχωμένοι και επιβαρυμένοι.

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας προειδοποιεί ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών θα οδηγήσει στην αποξένωση της σχολικής κοινότητας από τη διαχείριση του ίδιου της του χώρου, ενώ θα ανοίξει τον δρόμο για τη μεταφορά του κόστους λειτουργίας στις πλάτες των γονέων μέσω της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν πρόκειται για «μεταρρύθμιση», αλλά για μια προσπάθεια αποποίησης των κρατικών ευθυνών και ασφυκτικού ελέγχου των κονδυλίων που προορίζονται για τα παιδιά μας.

Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, τους Συλλόγους Γονέων και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αχαΐα να υψώσουν τείχος απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.

Απαιτούμε να μην κατατεθεί η σχετική διάταξη, να ενισχυθεί η αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων και να διασφαλιστεί η γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Η δημόσια παιδεία είναι δικαίωμα και η προάσπισή της αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα".