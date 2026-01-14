Η Π.Ε. Αχαΐας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα για το νέο έτος

Μηνύματα ενότητας, συνεργασίας και ομόνοιας αντάλλαξαν οι εργαζόμενοι με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Π.Ε. Αχαΐας, που έγινε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 στην υπηρεσία.

«Ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά σε κλίμα συναδελφικότητας και συνεργασίας. Η επιτυχία του έργου μας βασίζεται στη θετική ενέργεια και τη διάθεση προσφοράς για το κοινό καλό. Γνωρίζουμε όλοι ότι η καθημερινότητα συχνά συνοδεύεται από δυσκολίες και οικογενειακά προβλήματα που δοκιμάζουν τις αντοχές μας. Οφείλουμε να στεκόμαστε με κατανόηση, σεβασμό και αλληλεγγύη ο ένας δίπλα στον άλλον για να προχωράμε μπροστά», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νίκος Κατσακιώρης, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής πολιτικής και οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Λυκούργος Σταυρόπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Δημήτρης Γκαβέρας, ο καθηγητής και πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ, Χρήστος Παναγόπουλος, οι Προϊστάμενοι και το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων καθώς και συνεργάτες της Π.Ε. Αχαΐας.