Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15/1/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Τα παιδιά του: Νικόλαος & Βασιλική Μπάτσικα

Οι αδελφές του: Αγγελική, Κατερίνα

Η εγγονή του: Ελένη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124.

----------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟ

= ΕΤΩΝ 87 =

Κηδεύουμε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου).

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10 π.μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Αδαμαντία & Νικόλαος, Κωνσταντίνα & Αλέξανδρος



Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: Ραφαήλ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΛΙΔΩΝΗ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------