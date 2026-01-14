Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ
(ΕΤΩΝ 82)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15/1/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.
Τα παιδιά του: Νικόλαος & Βασιλική Μπάτσικα
Οι αδελφές του: Αγγελική, Κατερίνα
Η εγγονή του: Ελένη
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
----------------------
KHΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟ
= ΕΤΩΝ 87 =
Κηδεύουμε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού (Αιγίου).
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10 π.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωή
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Αδαμαντία & Νικόλαος, Κωνσταντίνα & Αλέξανδρος
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: Ραφαήλ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Μετά την ταφή η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στο «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του κοιμητηρίου.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΛΙΔΩΝΗ
(ΕΤΩΝ 87)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
