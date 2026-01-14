Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 15-1-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ

(ΕΤΩΝ 82)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 15/1/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Τα παιδιά του: Νικόλαος & Βασιλική Μπάτσικα

Οι αδελφές του: Αγγελική, Κατερίνα

Η εγγονή του: Ελένη

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

ΚΙΝ.: 6972 119124.

----------------------

KHΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας 

ΝΙΚΟΛΑΟ Σ.  ΣΟΦΙΑΝΟ       

 =   ΕΤΩΝ  87  = 

Κηδεύουμε  την  Πέμπτη  15  Ιανουαρίου  2026 και  ώρα   10.30 π.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό  ΑΓΙΩΝ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  &  ΕΛΕΝΗΣ  -  ΑΓΙΑΣ  ΑΝΝΑΣ Συνοικισμού  (Αιγίου).

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΣΤΟ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΩΡΑ  10 π.μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  Ζωή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Αδαμαντία  &  Νικόλαος, Κωνσταντίνα  &  Αλέξανδρος
 
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ: Ραφαήλ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

Μετά  την  ταφή  η  οικογένεια  θα  δεχθεί  συλλυπητήρια στο  «Δημοτικό Κυλικείο» έναντι του  κοιμητηρίου.   

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ, ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24/ΩΡΟ.

--------------

ΚΗΔΕΙA 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΜΕΛΙΔΩΝΗ

(ΕΤΩΝ 87)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΟΛΓΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΛΙΔΩΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) 

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

Info