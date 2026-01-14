Πάτρα: Σήμα εκκίνησης για το 2028 από τον Κώστα Σβόλη- «Ναι, θα είμαι υποψήφιος»

Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος το 2028 ανακοίνωσε ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Κώστας Σβόλης, μιλώντας κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της παράταξης στον πολυχώρο Royal.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η απόφασή του αυτή προκύπτει, όπως είπε, από την εντολή που λαμβάνει από τα μέλη και τους υποστηρικτές της παράταξης.

«Ναι, θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος το 2028. Δεν το λέω εγωιστικά. Το λέω γιατί παίρνω εντολή από εσάς. Εσείς σήμερα μου δίνετε το “εντέλλεσθε”», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στο ακροατήριο.

Παράλληλα, ο κ. Σβόλης άσκησε έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή, κατηγορώντας τη για κοινωνική αναλγησία και απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών.