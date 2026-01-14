Σοκαριστικό βίντεο: Πράκτορες της ICE σύρουν ανάπηρη γυναίκα από το αυτοκίνητό της

Και ενώ η οργή για τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη συνεχίζει να απλώνεται σαν ρωγμή, ένα ακόμη βίντεο έρχεται να δείξει ότι η βία από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις με πρόσχημα τον “έλεγχο μετανάστευσης” δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Στο βίντεο, ομοσπονδιακοί πράκτορες με μάσκες, κράνη και υπερβολική στρατιωτικοποιημένη παρουσία, εφορμούν σε μια ήσυχη συνοικιακή οδό. Εκεί, μπροστά σε συγκλονισμένους κατοίκους, τραβούν βίαια μια ανυπεράσπιστη γυναίκα από το αυτοκίνητό της, καθώς εκείνη προσπαθεί απλώς να απομακρυνθεί από το χάος.

Οι εν λόγω άνδρες που εκπροσωπούν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δεν διστάζουν να ρίξουν δακρυγόνα και ρίψεις από χειροβομβίδες λάμψης, ενώ διαδηλωτές φωνάζουν από τον δρόμο: “Πού είναι η ανθρωπιά σας;” και “Το μόνο που κάνετε είναι να πληγώνετε ανθρώπους”.

Η ίδια η γυναίκα που παρασύρθηκε, ακούγεται να φωνάζει ότι έχει αυτισμό και πάσχει από κινητικές δυσκολίες, προσπαθώντας να εξηγήσει πως πήγαινε απλώς στον γιατρό.