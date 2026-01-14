Σοκαριστικό βίντεο: Πράκτορες της ICE σύρουν ανάπηρη γυναίκα από το αυτοκίνητό της

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, πράκτορες της ICE να ασκούν για ακόμη μια φορά ωμή βία σε πολίτες
Και ενώ η οργή για τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη συνεχίζει να απλώνεται σαν ρωγμή, ένα ακόμη βίντεο έρχεται να δείξει ότι η βία από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις με πρόσχημα τον “έλεγχο μετανάστευσης” δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.
Στο βίντεο, ομοσπονδιακοί πράκτορες με μάσκες, κράνη και υπερβολική στρατιωτικοποιημένη παρουσία, εφορμούν σε μια ήσυχη συνοικιακή οδό. Εκεί, μπροστά σε συγκλονισμένους κατοίκους, τραβούν βίαια μια ανυπεράσπιστη γυναίκα από το αυτοκίνητό της, καθώς εκείνη προσπαθεί απλώς να απομακρυνθεί από το χάος.
Οι εν λόγω άνδρες που εκπροσωπούν την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δεν διστάζουν να ρίξουν δακρυγόνα και ρίψεις από χειροβομβίδες λάμψης, ενώ διαδηλωτές φωνάζουν από τον δρόμο: “Πού είναι η ανθρωπιά σας;” και “Το μόνο που κάνετε είναι να πληγώνετε ανθρώπους”.
Η ίδια η γυναίκα που παρασύρθηκε, ακούγεται να φωνάζει ότι έχει αυτισμό και πάσχει από κινητικές δυσκολίες, προσπαθώντας να εξηγήσει πως πήγαινε απλώς στον γιατρό.
Την ίδια ώρα, οι εκπρόσωποι της ICE (μακριά από το βλέμμα των πολιτών) δηλώνουν πως στη Μινεσότα έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 60 διαδηλωτές, κατηγορούμενοι για “εμπλοκή στις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου”.
Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Charles Marcus ξεκαθάρισε χωρίς περιστροφές: “Θα συλλαμβάνουμε οποιονδήποτε εμποδίζει ή παρεμποδίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Ήδη συλλάβαμε 60 που μας μπλόκαραν ή επιτέθηκαν σε αξιωματικό.”
Η ICE δεν είναι πλέον μόνο μια υπηρεσία ελέγχου συνόρων. Eχει γίνει σύμβολο μιας σιδερένιας, ανεξέλεγκτης εφαρμογής “νόμου” που πυροδοτεί θυμό, φόβο και εθνικό διάλογο για τα όρια της εξουσίας.
