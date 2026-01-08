Μινεάπολη: Καρέ-καρέ η αποχώρηση του πράκτορα της ICE μετά την εκτέλεση της 37χρονης

Η Μινεάπολη ήρθε αντιμέτωπη την Τετάρτη (07/01) με σκηνές που παρέπεμπαν στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της όταν στέλεχος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ ενώ εκείνη βρισκόταν εντός του οχήματός της.

Το κύμα αγανάκτησης από τη δολοφονία ενός πολίτη από τις ομοσπονδιακές Αρχές εξαπλώνεται από χθες με ταχείς ρυθμούς σε πολυάριθμες πόλεις των ΗΠΑ.

Στην ίδια τη Μινεάπολη, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία γύρω από ομοσπονδιακά κτίρια καθώς περαιτέρω συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας λαμβάνουν χώρα. Η εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης έχει προκαλέσει την οργή και το ξέσπασμα του κόσμου, οι οποίοι αρνούνται και διαψεύδουν το αφήγημα της ακροδεξιάς διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιέγραψε το συμβάν ως «πράξη αυτοάμυνας».

«Το σώμα μου ήταν σε σοκ»

Η Μπέτσι, που κατοικεί στην περιοχή Powderhorn από τα παιδικά της χρόνια, έγινε άθελά της μάρτυρας του φονικού κατά τη διάρκεια του πρωινού της περιπάτου. Ακολουθώντας τους ήχους από κόρνες στην Portland Avenue, αντίκρισε ομοσπονδιακούς πράκτορες να κραυγάζουν προς μια οδηγό ενός καφέ SUV. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, είδε τον πράκτορα να ανοίγει πυρ επανειλημμένα.

Η συνέχεια της σκηνής αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη της: το αυτοκίνητο να κυλά αργά, η οδηγός να γέρνει με τραύματα στο πρόσωπο και τελικά να προσκρούει σε ένα παρκαρισμένο αμάξι. «Το σώμα μου ήταν σε σοκ», εξομολογήθηκε η Μπέτσι, περιγράφοντας το σοκ και την οργή που την κατέκλυσαν.