Μινεάπολη: Καρέ-καρέ η αποχώρηση του πράκτορα της ICE μετά την εκτέλεση της 37χρονης

Βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς Τραμπ για το περιστατικό
Η Μινεάπολη ήρθε αντιμέτωπη την Τετάρτη (07/01) με σκηνές που παρέπεμπαν στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της όταν στέλεχος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ICE πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ ενώ εκείνη βρισκόταν εντός του οχήματός της.
Το κύμα αγανάκτησης από τη δολοφονία ενός πολίτη από τις ομοσπονδιακές Αρχές εξαπλώνεται από χθες με ταχείς ρυθμούς σε πολυάριθμες πόλεις των ΗΠΑ.
Στην ίδια τη Μινεάπολη, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τις δυνάμεις ασφαλείας να έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία γύρω από ομοσπονδιακά κτίρια καθώς περαιτέρω συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας λαμβάνουν χώρα. Η εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης έχει προκαλέσει την οργή και το ξέσπασμα του κόσμου, οι οποίοι αρνούνται και διαψεύδουν το αφήγημα της ακροδεξιάς διοίκησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιέγραψε το συμβάν ως «πράξη αυτοάμυνας».
«Το σώμα μου ήταν σε σοκ»
Η Μπέτσι, που κατοικεί στην περιοχή Powderhorn από τα παιδικά της χρόνια, έγινε άθελά της μάρτυρας του φονικού κατά τη διάρκεια του πρωινού της περιπάτου. Ακολουθώντας τους ήχους από κόρνες στην Portland Avenue, αντίκρισε ομοσπονδιακούς πράκτορες να κραυγάζουν προς μια οδηγό ενός καφέ SUV. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, είδε τον πράκτορα να ανοίγει πυρ επανειλημμένα.
Η συνέχεια της σκηνής αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη της: το αυτοκίνητο να κυλά αργά, η οδηγός να γέρνει με τραύματα στο πρόσωπο και τελικά να προσκρούει σε ένα παρκαρισμένο αμάξι. «Το σώμα μου ήταν σε σοκ», εξομολογήθηκε η Μπέτσι, περιγράφοντας το σοκ και την οργή που την κατέκλυσαν.
Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ισχυρίζεται πως η Γκουντ προσπάθησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς, δικαιολογώντας έτσι τη χρήση όπλων. Ωστόσο, η Μπέτσι και άλλοι παρόντες διαψεύδουν αυτή την εκδοχή, τονίζοντας πως οι πράκτορες βρίσκονταν στα πλάγια και πίσω από το SUV, και όχι στην πορεία του, όταν ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.
Η τοπική αστυνομία διευκρίνισε πως η Γκουντ δεν αποτελούσε στόχο κάποιας έρευνας, ενώ ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς αμφισβήτησαν ανοιχτά τους ομοσπονδιακούς ισχυρισμούς, σημειώνοντας πως το οπτικό υλικό δεν επιβεβαιώνει την εκδοχή της αυτοάμυνας. Η Μπέτσι περιέγραψε επίσης την άμεση προσπάθεια των γειτόνων να προσφέρουν βοήθεια, με έναν γιατρό της περιοχής να ζητά μάταια από τους πράκτορες να συνδράμουν στην αιμορραγία.
Το βίντεο με τον ατάραχο πράκτορα της ICE
Ένα βίντεο που διαδόθηκε λίγο αργότερα στα κοινωνικά δίκτυα ενίσχυσε την αγανάκτηση. Σε αυτό, ο πράκτορας που πυροβόλησε εμφανίζεται να απομακρύνεται με απόλυτη ψυχραιμία, δίνοντας εντολές στους συναδέλφους του χωρίς κανένα ίχνος ταραχής.
Η εικόνα αυτή, την ώρα που μια γυναίκα του φώναζε «ντροπή σου!», έγινε για τους κατοίκους το σύμβολο της ατιμωρησίας και της αποστασιοποίησης της ομοσπονδιακής εξουσίας από τους πολίτες.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, χιλιάδες άτομα συγκεντρώθηκαν για μια αγρυπνία που μετατράπηκε σε διαμαρτυρία κατά του ICE. Το σημείο γέμισε κεριά και λουλούδια πάνω στο χιόνι. Τα συνθήματα στράφηκαν κατά των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, με το πλήθος να φωνάζει «Όχι Τραμπ, όχι στρατιώτες, οι Δίδυμες Πόλεις δεν γλείφουν μπότες».
Πολλοί διαδηλωτές, όπως η Κάρλι Μόρφορντ, εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τον χαρακτηρισμό του θύματος ως «εγχώριας τρομοκράτισσας», δηλώνοντας πως δεν θα μείνουν άπραγοι απέναντι σε τέτοιες ενέργειες.
