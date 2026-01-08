Πάτρα: Ποιοι εμπλέκονται στη συμπλοκή με τον τραυματία στη Σωσιπάτρου

Ένταση και βία το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου, όταν μια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην Αστυνομία ένας 44χρονος Αλγερινός, όλα ξεκίνησαν όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους και δύο υπήκοοι Αλβανίας. Η λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι. Όπως ανέφερε, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα, με αποτέλεσμα να χάσει για λίγα δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του.

Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, αποχώρησε και στη συνέχεια προσήλθε στην Ασφάλεια Πατρών για να καταγγείλει το περιστατικό.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου Αλβανού, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την κατάθεση του παθόντα, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να τον χτύπησε με τα χέρια.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή.