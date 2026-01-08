Μινεάπολη: Επεισόδια και χημικά στις διαδηλώσεις για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς, κατά την οποία οι πράκτορες έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και χημικών.

Συγκρούσεις ξέσπασαν στη Μινεάπολη, στις ΗΠΑ , μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από ένα ομοσπονδιακό κτίριο για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε ένα μέλος της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Massive civil unrest has broken out in Minneapolis as protesters work to obstruct the movement of DHS personnel out of their station.<br><br> <a href="https://t.co/yh7n2wN3mW">pic.twitter.com/yh7n2wN3mW</a></p>— Ian Miles Cheong (@ianmiles) <a href="https://twitter.com/ianmiles/status/2009294544970318167?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στιγμιότυπα δείχνουν διαδηλωτές να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και να ξεπλένουν τα μάτια τους με νερό, ενώ ένα άτομο που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να συλλάβουν βρέθηκε χειροπόδαρα δεμένο, χωρίς να είναι σαφές γιατί έγινε στόχος.

Το συγκεντρωμένο πλήθος φωνάζει συνθήματα και κρατά πλακάτ κατά του ICE. Στο σημείο βρίσκονται περίπου 50 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί σε στρατιωτική στολή, που προσπαθούν να απομακρύνουν τους διαδηλωτές από το κτήριο. Ορισμένοι πράκτορες χρησιμοποιούν τακτικές αποκλιμάκωσης, ενώ άλλοι αποτρέπουν επιθετικά τους διαδηλωτές, σπρώχνοντάς τους στο έδαφος.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Disturbances were reported in Minneapolis, Minnesota, as law enforcement responded to protests following a shooting involving U.S. Immigration and Customs Enforcement that resulted in the death of an American woman.<a href="https://twitter.com/hashtag/NYI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NYI</a> <a href="https://t.co/kgg4RtCmbw">pic.twitter.com/kgg4RtCmbw</a></p>— NewYork-Insight (@NewYork_Insight) <a href="https://twitter.com/NewYork_Insight/status/2009293516686471529?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι εντάσεις στη Μινεάπολη είχαν ξεκινήσει επί εβδομάδες πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα. «Δημόσια έχω εκφράσει ανησυχία ότι μια τραγωδία θα συμβεί — είτε ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός είτε ένας πολίτης θα τραυματιστεί σοβαρά ή θα σκοτωθεί — και ότι τέτοια ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή, κάτι που η πόλη μας βίωσε μερικά χρόνια πριν κατά τη χειρότερη και πιο καταστροφική κοινωνική αναταραχή στην ιστορία της χώρας μας», δήλωσε αναφερόμενος στα επεισόδια που ακολούθησαν της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ το 2020.

Αποτροπιασμός για την εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Γκουντ

Η δικηγόρος της Ρενέ Γκουντ, Ραούλ Ρέγες, δήλωσε ότι η οδηγός είχε «εντελώς λογικό» λόγο να προσπαθήσει να διαφύγει όταν οι πράκτορες της ICE πλησίασαν το αυτοκίνητό της, βρίζοντας την και τραβώντας την πόρτα. «Είναι απολύτως λογικό για αυτή τη γυναίκα να προσπαθήσει να φύγει για να προστατευθεί», είπε. Βίντεο δείχνει έναν πράκτορα να τραβά την πόρτα και άλλον να περπατά μπροστά από το αυτοκίνητο, ενώ η Γκουντ προσπαθεί να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο πράκτορας ανοίγει πυρ και το όχημα της Γκουντ προσκρούει σε στύλο και σταθμευμένο όχημα.

Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η γυναίκα που πυροβολήθηκε, ήταν 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών και πρόσφατα είχε μετακομίσει στη Μινεάπολη. Ήταν βραβευμένη ποιήτρια, ερασιτέχνης κιθαρίστρια και βρισκόταν εκεί ως νομική παρατηρήτρια, δηλαδή εθελόντρια που παρακολουθεί τις δράσεις της ICE για να διατηρηθεί η τάξη και να προστατευτούν τα νομικά δικαιώματα των πολιτών. Η οικογένειά της περιέγραψε τη Ρενέ ως «ένα από τα πιο ευγενικά, στοργικά και συμπονετικά άτομα που έχω γνωρίσει».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η Γκουντ εμπόδιζε ενεργά τη δουλειά των πρακτόρων. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ δήλωσε ότι η Γκουντ «όπλισε το όχημά της» και προσπάθησε να τραυματίσει πράκτορα σε «απόπειρα δολοφονίας», κάτι που χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «τοπική τρομοκρατία». Ο Τραμπ την αποκάλεσε «επαγγελματία ταραξία».

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, αντέκρουσε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη δράση του πράκτορα «απερίσκεπτη» και τόνισε ότι το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος ενός ανθρώπου. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις ένα μίλι από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020, πυροδοτώντας παγκόσμιες διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού.