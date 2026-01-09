Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μινεάπολη: Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE

Μινεάπολη: Νέο βίντεο δείχνει την 37χρον...

Στο βίντεο ακούγονται οι τρεις πυροβολισμοί που έριξε, σκοτώνοντας εν ψυχρώ την Γκουντ

Το σοκαριστικό βίντεο που κατέγραψε ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), δευτερόλεπτα προτού πυροβολήσει και σκοτώσει την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, στη Μινεάπολη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

 Το βίντεο που δημοσιεύθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ, δείχνει τις στιγμές που οδήγησαν στον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γουντ στη Μινεάπολη από τον ομοσπονδιακό πράκτορα.

 Το βίντεο, που τραβήχτηκε από το κινητό που είχε ένας εκ των πρακτόρων της ICE, δείχνει το Honda Pilot της Γκουντ παρκαρισμένο στη μέση ενός δρόμου να εμποδίζει την κυκλοφορία.

 «Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».

 Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατά προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και διατάζει την Γκουντ να βγει.

 «Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.

 Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς την κατεύθυνση του πράκτορα και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

 Έπειτα, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ειδήσεις Τώρα

«Ήταν ήδη πεθαμένος», λέει ο χειρουργός του «Άγ. Ανδρέα» για τον Κ. Μπασιλάρη

Σέρρες: Στη φυλακή ο 15χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

Πάτρα: Ανακαλούνται γνωστές σοκολάτες από τον ΕΦΕΤ- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΗΠΑ Μινεάπολη

Ειδήσεις