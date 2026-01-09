Μινεάπολη: Νέο βίντεο δείχνει την 37χρονη να συνομιλεί με τους αστυνόμους της ICE

Το σοκαριστικό βίντεο που κατέγραψε ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), δευτερόλεπτα προτού πυροβολήσει και σκοτώσει την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, στη Μινεάπολη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ, δείχνει τις στιγμές που οδήγησαν στον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γουντ στη Μινεάπολη από τον ομοσπονδιακό πράκτορα.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε από το κινητό που είχε ένας εκ των πρακτόρων της ICE, δείχνει το Honda Pilot της Γκουντ παρκαρισμένο στη μέση ενός δρόμου να εμποδίζει την κυκλοφορία.

«Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».

Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατά προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και διατάζει την Γκουντ να βγει.

«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.

Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς την κατεύθυνση του πράκτορα και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

Έπειτα, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.