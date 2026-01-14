Το Ιράν απειλεί ευθέως τον Τραμπ- «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Απομακρύνουν προσωπικό από βάσεις στη Μ. Ανατολή οι ΗΠΑ
Το Ιράν εξέδωσε απειλή κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου από την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, η οποία συνοδεύεται το μήνυμα: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».
Η προειδοποίηση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το Agence France Presse (AFP).
Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης προς τον Τραμπ μέχρι στιγμής, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν αν συνεχίσει την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών. «Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» γράφει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αμερικανίδα δημοσιογράφος σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης Emily Schrader.
Η Έμιλι Σρέιντερ είναι αμερικανο-ισραηλινή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ισραήλ, με έμφαση στις ισραηλινές και ιρανικές υποθέσεις. Η Έμιλι είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Institute for Voices of Liberty, ενός think tank που ασχολείται με την ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική για το Ιράν, και έχει συμβουλεύσει νομοθέτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σχετικά με την πολιτική για το Ιράν, ειδικά σε σχέση με τους τρομοκράτες της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τη διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή, ενόψει ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης που ενδέχεται να διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στο Ιράν.
Το Reuters αναφέρει ότι απομακρύνεται προσωπικό και από άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή, χωρίς ειδική αναφορά ποιες αφορά η διαδικασία.
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν είναι πιθανό να εκδηλωθεί εντός του 24ώρου που διανύουμε
