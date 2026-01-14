Το Ιράν απειλεί ευθέως τον Τραμπ- «Αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Το Ιράν εξέδωσε απειλή κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου από την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, η οποία συνοδεύεται το μήνυμα: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Η προειδοποίηση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το Agence France Presse (AFP).

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης προς τον Τραμπ μέχρι στιγμής, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν αν συνεχίσει την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών. «Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» γράφει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αμερικανίδα δημοσιογράφος σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης Emily Schrader.