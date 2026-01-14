Ο Παναγιώτης Αναστασόπουλος, εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε., Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, εξελέγη Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (Ε.ΛΙΜ.Ε.), αναλαμβάνοντας την ηγεσία του κορυφαίου θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης των ελληνικών λιμένων, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ.

Και συνεχίζει:

"Η εκλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο, αλλά και για τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζει το Λιμάνι της Πάτρας στο σύγχρονο λιμενικό σύστημα της χώρας, μέσα από μια πορεία σταθερής αναβάθμισης, εξωστρέφειας και θεσμικής συνέπειας.

Ο Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση ευρωπαϊκών οργάνων και στον στρατηγικό σχεδιασμό σύνθετων αναπτυξιακών έργων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη διασύνδεση των λιμενικών υποδομών με τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία. Η μέχρι σήμερα παρουσία του στον Ο.Λ.ΠΑ Α.Ε. έχει συνδεθεί με την ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του λιμένα, τη δρομολόγηση σημαντικών επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη διεύρυνση του ρόλου της Πάτρας στον ευρύτερο θαλάσσιο και μεταφορικό χάρτη.

Η ανάληψη της Προεδρίας της Ε.ΛΙΜ.Ε. πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για τα ελληνικά λιμάνια, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για ενιαία θεσμική εκπροσώπηση, συντονισμό και στρατηγική προσέγγιση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών χαιρετίζει την εκλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου του στη θέση του Προέδρου της Ε.ΛΙΜ.Ε., εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, η θεσμική αντίληψη και το πνεύμα συνεργασίας που τον χαρακτηρίζουν θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του ρόλου της Ένωσης και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανθεκτικού και βιώσιμου λιμενικού συστήματος για τη χώρα.

Η εκλογή αυτή επιβεβαιώνει, ταυτόχρονα, ότι τα κρατικά ελληνικά λιμάνια μπορούν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον εθνικό κι ευρωπαϊκό διάλογο για τις λιμενικές πολιτικές, όταν διαθέτουν σαφή στρατηγική, θεσμική σοβαρότητα και προσήλωση στη συνεργασία".