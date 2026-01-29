Ζάκυνθος: "Πράσινο φως" για νέα ξενοδοχειακή επένδυση

“Πράσινο φως” δόθηκε για νέα ξενοδοχειακή επένδυση στην Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για τη νέα ξενοδοχειακή μονάδα Caretta Island 2 στο Καλαμάκι.

Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ Α.Ε.

Το προφίλ της επένδυσης

Το έργο αφορά στη δημιουργία του νέου ξενοδοχείου κλασσικού τύπου, κατηγορίας 3 αστέρων, με δ.τ. ‘Caretta Island 2’, συνολικής δυναμικότητας 148 κλινών, στην περιοχή Καλαμάκι Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ του έργου, το οικόπεδο συνολικού εμβαδού 11.347,04 m2, έχει προέλθει από την συνένωση τεσσάρων συνολικά ιδιοκτησιών.

Τμήμα του οικοπέδου εμβαδού 103,79 m2 βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Καλαμάκι και τμήμα εμβαδού 11.243,25 m2 βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού.

Η ξενοδοχειακή μονάδα περιλαμβάνει:

Ξενοδοχείο 3 αστέρων, δυναμικότητας 148 κλινών

Εστιατόρια, καφέ, γυμναστήριο κλπ

Εσωτερικό οδικό δίκτυο

Εσωτερικά δίκτυα υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης, κλπ).

Χώροι στάθμευσης

Κολυμβητικές δεξαμενές (2 κολυμβητικές δεξαμενές συνολικού όγκου 548 m3)

Μηχανοστάσια, μονάδες ψύξης θέρμανσης.

Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας

Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις

Κτιριακές εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας

Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε τρία διώροφα κτίρια που θα αφορούν στα κτίρια των δωματίων και σε ένα κτίριο ενός ορόφου με υπόγειο που θα αφορά στους χώρους υποδοχής και στους βοηθητικούς χώρους.

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αποτελείται από τους εξής χώρους:

1. Κεντρικό κτίριο (κτίριο 1)

Διαμορφώνεται σε υπόγειο και ισόγειο. Εδώ θα αναπτυχθούν ο χώρος υποδοχής ‐ reception μαζί με τους βοηθητικούς του χώρους (χώρος αποθήκευσης και φύλαξης αποσκευών, γραφείο, wc επισκεπτών), χώρος bussines center, WC Α.Μ.Κ. ανδρών και γυναικών, παρασκευαστήριο μπαρ και αίθουσα πρωινού.

Στο υπόγειο θα αναπτυχθούν WC κοινού ανδρών και γυναικών, αποδυτήρια κοινού ανδρών και γυναικών, αποδυτήρια προσωπικού ανδρών και γυναικών, 2 αποθηκευτικοί χώροι, 2 αποθηκευτικοί χώροι με αποδυτήρια, δεξαμενή νερού, μηχανοστάσιο.

2. Κτίριο 2

Αναπτύσσεται σε ισόγειο και όροφο.

Στο ισόγειο του κτιρίου θα αναπτυχθούν 9 δίκλινα δωμάτια 18 κλινών.

Στον όροφο του κτιρίου θα αναπτυχθούν επίσης 9 δίκλινα δωμάτια 18 κλινών.

Στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας θα αναπτυχθούν δύο κολυμβητικές δεξαμενές. Η μία, εμβαδού 311,26 τ.μ και όγκου 348,85 κ.μ, θα χωροθετηθεί μεταξύ των κτιρίων 1 και 2, και η δεύτερη, εμβαδού 189 τ.μ και όγκου 198,90 κ.μ, θα χωροθετηθεί μπροστά από το κτίριο 2.

Σύνδεση με οδικό δίκτυο ‐ Χώροι στάθμευσης

Η μονάδα έχει άμεση πρόσβαση από την Δημοτική οδό που διέρχεται στο ανατολικό όριο του οικοπέδου. Η είσοδος διαμορφώνεται στο νοτιοανατολικό όριο.

Στο βορειοανατολικό όριο διαμορφώνονται οι θέσεις στάθμευσης. Θα διαμορφωθούν 10 θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 2 με 3 θέσεις επιπλέον.

3. Κτίρια 3 και 4

Πρόκειται για δύο όμοια κτίρια ισογείου και ορόφου.

Στο ισόγειο του κάθε κτιρίου θα αναπτυχθούν 14 δίκλινα δωμάτια 28 κλινών.

Στον όροφο του κάθε κτιρίου θα αναπτυχθούν επίσης 14 δίκλινα δωμάτια 28 κλινών.

Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 74 δίκλινα δωμάτια, δυναμικότητας 148 κλινών.

