Νευροπλαστικότητα και τάε κβον ντο: Πώς ενισχύει την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα να λειτουργεί ακατάπαυστα και να βρίσκεται μόνιμα σε διαδικασία συνεχών αλλαγών, αφομοίωσης και αναπροσαρμογής.

Στις παιδικές ηλικίες όμως η εγκεφαλική ευελιξία είναι εντονότερη, καθώς επίσης η ευπλαστότητα και η ευαισθησία σε νέα ερεθίσματα.

Κάθε νέα δεξιότητα, γνωστική ή κινητική “χαράζει μονοπάτια” που βοηθούν τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού, να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται. Αυτή η ανάπτυξη ενισχύεται μέσω του αθλητισμού στις προσχολικές και παιδικές χρονολογικές ηλικίες και απαραιτήτως μέσω της κατάλληλης επιστημονικής εκμάθησης και καθοδήγησης.

Πως επηρεάζει θετικά, λοιπόν, το Ταεκβοντό στην εγκεφαλική ανάπτυξη του παιδιού και με ποιες διαδικασίες;

Νευρομυϊκή βελτίωση

Το Ταεκβοντό, μέσα από ασκήσεις συντονισμού κινήσεων και ισορροπίας, ενισχύει την ικανότητα ελέγχου του σώματος και βελτιώνει τη νευρομυϊκή συνεργασία και τη συναρμοστική ικανότητα του μικρού αθλητή.

Ενίσχυση εστίασης

Ως πολεμική τέχνη και αγώνισμα, το Ταεκβοντό απαιτεί προσοχή, έλεγχο και ακρίβεια. Συνεπώς, ο εγκέφαλος εξασκείται στη διατήρηση της συγκέντρωσης, ενισχύοντας τις εκτελεστικές λειτουργίες και την ικανότητα εστίασης για μεγαλύτερη διάρκεια.

Επανάληψη και βελτιστοποίηση ικανοτήτων

Η επαναλαμβανόμενη άσκηση, της φύσης του αθλήματος, οδηγεί σε πιο σταθερές και αποδοτικές νευρωνικές συνδέσεις. Έτσι, ο εγκέφαλος προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στις κινητικές δεξιότητες που αναπτύσσει ο μικρός αθλητής.

Αυτοπεποίθηση και θετικές χημικές αντιδράσεις

Το τάε κβον ντο δίνει τη δυνατότητα στον μικρό ενασκούμενο, να θέτει συνεχώς νέους στόχους. Μια νέα τεχνική, μια νέα ζώνη, μια μικρή αλλά σημαντική νίκη. Κάθε επιβράβευση ενεργοποιεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης, που συνδέεται με το αίσθημα επιτυχίας και εσωτερικής κινητοποίησης. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η διάθεση για συνεχή προσπάθεια.

Γιατί Ταεκβοντό;

Γιατί το Ταεκβοντό δεν αποτελεί απλώς, μια επιλογή ενασχόλησης στο φάσμα του αθλητισμού. Είναι ο αγωγός της ολόπλευρης ανάπτυξης του παιδιού, εγκεφαλικά, ψυχικά και σωματικά.

Χριστοδουλόπουλος Σπυρίδων. Προπονητής του ΑΣ Ταεκβοντό Αρίων Πάτρας, τελειόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας (Université de Bourgogne)