'Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Ζητά ενίσχυση της Aστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας με έμψυχο δυναμικό

Την ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας με προσωπικό ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας.

Όπως επισημαίνει σε επιστολή της στον αρμόδιο Υπουργό «εντός του έτους 2026, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 144 αστυνομικοί, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/6 της συνολικής οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης. Από αυτούς, 12 συνάδελφοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά το 62ο έτος της ηλικίας τους και θα αποχωρήσουν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους».

Η επιστολή στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

«Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με έμψυχο δυναμικό κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026»



κ. Υπουργέ



Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας έχει την ευθύνη αστυνόμευσης της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, ο μόνιμος πληθυσμός υπερβαίνει τις 300.000 κατοίκους, ενώ σε ετήσια βάση, ο αριθμός των επισκεπτών και διερχομένων είναι υπερδιπλάσιος. Η αυξημένη αυτή κίνηση οφείλεται τόσο στον τουρισμό όσο και στις στρατηγικές υποδομές της περιοχής, όπως η αεροπορική σύνδεση μέσω του Αεροδρομίου Αράξου και η ακτοπλοϊκή σύνδεση των λιμένων της με την

Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου.



Καθίσταται σαφές ότι για την αποτελεσματική αστυνόμευση μιας τέτοιας περιοχής απαιτείται επαρκής αριθμός προσωπικού. Ωστόσο, η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας, η

οποία χαρακτηρίζεται ήδη από υψηλό μέσο όρο ηλικίας, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη έλλειψη δύναμης.



Συγκεκριμένα, εντός του έτους 2026, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 144 αστυνομικοί, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1/6 της συνολικής οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης. Από αυτούς, 12 συνάδελφοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά το 62ο έτος τηςηλικίας τους και θα αποχωρήσουν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μέχρι το τέλος του

έτους.



Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επιδεινωθεί από ένα πιθανό «κύμα φυγής» που ενδέχεται να πυροδοτήσουν οι επικείμενες ασφαλιστικές αλλαγές του 2027. Το γεγονός

αυτό, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ενίσχυση της Διεύθυνσης κατά τις τακτικές μεταθέσεις των προηγούμενων ετών, καθιστά επιτακτική την άμεση και γενναία ενίσχυσή

της με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ικανότητα των υπηρεσιών και η ασφάλεια των πολιτών.



Επιπροσθέτως, στους Δήμους Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Αιγιαλείας διαβιούν σε καταυλισμούς χιλιάδες άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, η κοινωνική απομόνωση και οι υφιστάμενες ανισότητες αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής των πληθυσμών αυτών σε παραβατικές συμπεριφορές, είτε με την

ιδιότητα του θύματος είτε με εκείνη του δράστη, γεγονός που απαιτεί διαρκή και προληπτική αστυνομική παρουσία.



Την ίδια στιγμή, η πόλη της Πάτρας, λόγω του πολεοδομικού της σχεδιασμού και της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει έντονες

κυκλοφοριακές προκλήσεις. Η παντελής έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας επιβαρύνει αποκλειστικά το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, το οποίο αναγκάζεται να

διαθέτει καθημερινά μεγάλο μέρος της δύναμής του για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της

κυκλοφορίας, εις βάρος άλλων αμιγώς αστυνομικών καθηκόντων.



Παράλληλα, η λειτουργία του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου έχει επεκτείνει σημαντικά τον τομέα ευθύνης του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων

Π.Α.Θ.Ε. Αχαΐας. Η αύξηση του δικτύου αστυνόμευσης κατά 20 επιπλέον χιλιόμετρα το καθιστά πλέον το εκτενέστερο δίκτυο της Ελλάδος, που υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία αστυνόμευσης. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την αύξηση των οργανικών θέσεων

και την άμεση στελέχωση του Τμήματος με επιπλέον προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο οδικής ασφάλειας.



Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόθεση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η ίδρυση Τμήματος Διμοιριών Υποστήριξης (Τ.Δ.Υ.), το οποίο θα

απαρτίζεται από δύο διμοιρίες με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η στελέχωση του νέου

αυτού Τμήματος επιβάλλεται να γίνει αποκλειστικά με νέο προσωπικό.

Οποιαδήποτε απόσπαση ή μετακίνηση από την ήδη αποδεκατισμένη υπάρχουσα δύναμη θα προκαλέσει

ανεπανόρθωτα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.



Κύριε Υπουργέ,



Για όλους τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας με νέο προσωπικό κατά τις επικείμενες τακτικές

μεταθέσεις. Μια τέτοια απόφαση θα συμβάλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία των

υπηρεσιών, θα αποσυμφορήσει το προσωπικό από το δυσβάσταχτο υπηρεσιακό βάρος και,

πρωτίστως, θα εδραιώσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της Αχαΐας.

Με την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε το δίκαιο αίτημά μας με τη δέουσα προσοχή,

αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας