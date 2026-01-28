Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία για βιασμό 53χρονης μέσα στο σπίτι της

Μία ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε 25χρονος στις Αρχές, η 53χρονη μητέρα του φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο άνδρα.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/01/2026), όταν ο φερόμενος ως δράστης μετέβη στην οικία της γυναίκας και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε, ασκώντας σωματική βία, και προέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της.

Η 53χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.