Πάτρα: Σοβαρή καταγγελία για βιασμό 53χρονης μέσα στο σπίτι της

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πατρών – Αναζητείται 33χρονος που φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα τα ξημερώματα
Μία ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε 25χρονος στις Αρχές, η 53χρονη μητέρα του φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο άνδρα.
Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/01/2026), όταν ο φερόμενος ως δράστης μετέβη στην οικία της γυναίκας και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι. Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, ο άνδρας φέρεται να της επιτέθηκε, ασκώντας σωματική βία, και προέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της.
Η 53χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη.
Ρουμανία: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 Ελλήνων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αισιοδοξία για την πληρότητα των ξενοδοχείων- Από τα Χριστούγεννα η ζήτηση- Σταθερές οι τιμές
Αχαΐα: Το αστυνομικό σώμα «αδειάζει»- Συνταξιοδοτείται μέσα στο 2026 το 1/6 της συνολικής δύναμης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr