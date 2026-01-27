Πινγκ - πονγκ: Συνέχισε νικηφόρα ο πρωτοπόρος Ίφιτος Πατρών στην Α2 ανδρών

Με συναντήσεις για την 9η αγωνιστική κύλησε (25/01) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το μοναδικό ωράριο στην Α2 Εθνική κατηγορία των ανδρών πινγκ πονγκ.

Ο ΔΑΟ Ταύρου και ο Ίφιτος Πατρών προχώρησαν νικηφόρα κι εξακολουθούν να είναι συγκάτοικοι στην κορυφή.

Πιο δύσκολο έργο είχε η ομάδα της Πάτρας μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Φιλίας Ορεστιάδας με 4-1. Για το φινάλε του 1ου γύρου αντιμετώπισε και χτες την ίδια ομάδα και τη νίκησε με 4-2.

Με τη Φιλία έδωσε τα πρώτα του ματς το διήμερο ο νεοαποκτηθείς αμυντικός από το Ίράκ Μοχάμεντ Αλ Νάουμι. Ο ΔΑΟ Ταύρου, που ενισχύθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Ούγγρο (πρώην πρωταθλητή Ελλάδας με την ΑΕΚ) Ντάνιελ Κοσίμπα, επιβλήθηκε 4-0 του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης.

Στην 3η θέση κι έναν βαθμό πίσω είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος επίσης με συνολικά καλή απόδοση νίκησε 4-0 τον 4ο της βαθμολογίας Ποσειδώνα Λουτρακίου. Η Ελευσίνα τέλος, επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στον ουραγό Άρη Βούλας.

Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Φιλία Ορεστιάδας - Ίφιτος Πατρών 1-4:

Θανάσης Τζενίδης - Στέφαν Κονσταντίνοβιτς 2-3 (11-8, 11-6, 5-11, 9-11, 2-11)

Κωνσταντίνος Αλεξούδης - Κωνσταντίνος Φραγκάκης 0-3 (8-11, 2-11, 8-11)

Μοχάμεντ Αλ Νάουμι - Κωνσταντίνος Λυκοστράτης 3-0 (11-4, 11-5, 11-5)

Τζενίδης – Φραγκάκης 1-3 (8-11, 13-11, 10-12, 6-11)

Αλ Ναούμι – Κονσταντίνοβιτς (10-12, 8-11, 3-11)

Στην Α2 ανδρών:

ΔΑΟ Ταύρου – ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 4-0

Πανιώνιος ΓΣΣ - Ποσειδών Λουτρακίου 4-0

Φιλία Ορεστιάδας – Ίφιτος Πατρών 1-4

ΓΑΣ Ελευσίς – Άρης Βούλας 4-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ (σε 9 αγωνιστικές)

ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΔΑΟ Ταύρου 17

-. Ίφιτος Πατρών 17

3. Πανιώνιος ΓΣΣ 16

4. Ποσειδών Λουτρακίου 14

5. ΓΑΣ Ελευσίς 13

6. Φιλία Ορεστιάδας 11

-. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 11

8. Άρης Βούλας 9