Πινγκ - πονγκ: Συνέχισε νικηφόρα ο πρωτοπόρος Ίφιτος Πατρών στην Α2 ανδρών

9η αγωνιστική
Με συναντήσεις για την 9η αγωνιστική κύλησε (25/01) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το μοναδικό ωράριο στην Α2 Εθνική κατηγορία των ανδρών πινγκ πονγκ.
Ο ΔΑΟ Ταύρου και ο Ίφιτος Πατρών προχώρησαν νικηφόρα κι εξακολουθούν να είναι συγκάτοικοι στην κορυφή.
Πιο δύσκολο έργο είχε η ομάδα της Πάτρας μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Φιλίας Ορεστιάδας με 4-1. Για το φινάλε του 1ου γύρου αντιμετώπισε και χτες την ίδια ομάδα και τη νίκησε με 4-2.
Με τη Φιλία έδωσε τα πρώτα του ματς το διήμερο ο νεοαποκτηθείς αμυντικός από το Ίράκ Μοχάμεντ Αλ Νάουμι. Ο ΔΑΟ Ταύρου, που ενισχύθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο με τον Ούγγρο (πρώην πρωταθλητή Ελλάδας με την ΑΕΚ) Ντάνιελ Κοσίμπα, επιβλήθηκε 4-0 του ΟΕΑ Θεσσαλονίκης.
Στην 3η θέση κι έναν βαθμό πίσω είναι ο Πανιώνιος, ο οποίος επίσης με συνολικά καλή απόδοση νίκησε 4-0 τον 4ο της βαθμολογίας Ποσειδώνα Λουτρακίου. Η Ελευσίνα τέλος, επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στον ουραγό Άρη Βούλας.
Αναλυτικά η εξέλιξη του αγώνα Φιλία Ορεστιάδας - Ίφιτος Πατρών 1-4:
Θανάσης Τζενίδης - Στέφαν Κονσταντίνοβιτς 2-3 (11-8, 11-6, 5-11, 9-11, 2-11)
Κωνσταντίνος Αλεξούδης - Κωνσταντίνος Φραγκάκης 0-3 (8-11, 2-11, 8-11)
Μοχάμεντ Αλ Νάουμι - Κωνσταντίνος Λυκοστράτης 3-0 (11-4, 11-5, 11-5)
Τζενίδης – Φραγκάκης 1-3 (8-11, 13-11, 10-12, 6-11)
Αλ Ναούμι – Κονσταντίνοβιτς (10-12, 8-11, 3-11)
Στην Α2 ανδρών:
ΔΑΟ Ταύρου – ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 4-0
Πανιώνιος ΓΣΣ - Ποσειδών Λουτρακίου 4-0
Φιλία Ορεστιάδας – Ίφιτος Πατρών 1-4
ΓΑΣ Ελευσίς – Άρης Βούλας 4-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α2 ΑΝΔΡΩΝ (σε 9 αγωνιστικές)
ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. ΔΑΟ Ταύρου 17
-. Ίφιτος Πατρών 17
3. Πανιώνιος ΓΣΣ 16
4. Ποσειδών Λουτρακίου 14
5. ΓΑΣ Ελευσίς 13
6. Φιλία Ορεστιάδας 11
-. ΟΕΑ Θεσσαλονίκης 11
8. Άρης Βούλας 9
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι 26 τελικοί του Ελληνικού ποδοσφαίρου
Οι 26 τελικοί του Ελληνικού ποδοσφαίρου
ΣΤΙΒΟΣ
Έσπασαν τα ρεκόρ οι Πατρινοί βαδιστές!
Έσπασαν τα ρεκόρ οι Πατρινοί βαδιστές!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr