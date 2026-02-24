Αίγιο: Ένταση στα Δικαστήρια για τον 45χρονο- Κατηγορείται για πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων

Ένταση επικράτησε το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των τεσσάρων ανηλίκων που δέχθηκαν πυροβολισμούς. Σήμερα προσήχθη για το συμβάν στη δικαιοσύνη ένας 45χρονος που συνελήφθη για το συμβάν.

Το συγκεντρωμένο πλήθος προσπάθησε να σταματήσει το περιπολικό που μετέφερε τον κατηγορούμενο στον ανακριτή, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να του επιτεθούν. Οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν τελικά να απομακρύνουν το όχημα και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στην Αστυνομική Υπηρεσία, όπου παραμένει υπό κράτηση.

Ο άνδρας έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη και βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.