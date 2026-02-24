Η Πάτρα στο επίκεντρο ευρωπαϊκού διαλόγου: Μαθητές από Γερμανία και Κύπρο στο 1ο ΓΕΛ Πατρών

Το 1ο Γενικό Λύκειο Πατρών φιλοξένησε από 9 έως 13 Φεβρουαρίου 2026 τη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ «Voices for the Planet», φέρνοντας την Πάτρα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συνεργασίας με δράσεις για τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατία.

Η ανακοίνωση του 1ου Γενικού Λυκείου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Η Πάτρα βρέθηκε στο επίκεντρο ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής συνεργασίας από 9 έως 13 Φεβρουαρίου 2026, με το 1ο ΓΕΛ Πατρών να φιλοξενεί τη συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ «Voices for the Planet: Ecology and Democracy Shaping the Path to Sustainability».

Στη δράση συμμετείχαν 20 μαθητές και 9 εκπαιδευτικοί από σχολεία του Βερολίνου, της Χαϊδελβέργης και της Λευκωσίας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη σχολική κοινότητα του 1ου ΓΕΛ Πατρών σε δραστηριότητες που συνέδεσαν τη βιωσιμότητα, τη δημοκρατική συμμετοχή και την ψηφιακή καινοτομία.

Οι μαθητές εργάστηκαν στη χαρτογράφηση της Πλαζ Πατρών με εργαλεία WebGIS και Survey123, καταγράφοντας και αναλύοντας δεδομένα σχετικά με την παρουσία απορριμμάτων και την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής. Παράλληλα, επισκέφθηκαν υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και το «Σπίτι του Νερού», συμμετέχοντας σε διαδραστικές δραστηριότητες για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία και η ξενάγηση στα αξιοθέατα της Πάτρας συνέδεσαν τη σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Κεντρική δράση της εβδομάδας αποτέλεσε το δομημένο Youth Dialogue που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η κα Χρυσή Καραπαναγιώτη, περιβαλλοντολόγος και Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσίασε ζητήματα μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ ο κ. Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Υγιεινής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέπτυξε τη σύνδεση της κλιματικής κρίσης με τη δημόσια υγεία. Από πλευράς Europe Direct, η κα Μαρία Βουτσινά, Επικεφαλής του Κέντρου Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τη δομή και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέβαλε στον συντονισμό της συζήτησης. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε δομημένος διάλογος, κατά τον οποίο οι μαθητές διαμόρφωσαν κοινό μήνυμα και σύνθημα, προσδίδοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στον ευρωπαϊκό διάλογο για την οικολογία και τη δημοκρατία. Η δράση καλύφθηκε από περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι με σχετικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

Παράλληλα, μέρος των φιλοξενούμενων εκπαιδευτικών συμμετείχε σε δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας (job shadowing), παρακολουθώντας τη λειτουργία και τη διδασκαλία του σχολείου και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές.

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή εκδήλωση προς την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της συνάντησης, απονεμήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής και οι φιλοξενούμενοι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Παραδοσιακοί χοροί, μαθητική μουσική παρουσία και παραδοσιακά εδέσματα ανέδειξαν το κλίμα συνεργασίας και τις σχέσεις που δημιουργήθηκαν.

Η συνάντηση οργανώθηκε από την παιδαγωγική ομάδα Erasmus+ του σχολείου, αποτελούμενη από τον Διευθυντή και Υπεύθυνο του προγράμματος Θωμά Σοφία, την υπεύθυνη επικοινωνίας Μαριάνθη Αμπατζή και τα μέλη Ελένη Αθανασίου, Ελένη Πιτσή, Ειρήνη Καρατσιώλη, Αικατερίνη Παναγοπούλου, Βασιλική Μήτρακα, Μαρία Αγγούρη και Αθηνά Σερβέ. Η ομάδα λειτουργεί με σταθερό στρατηγικό σχεδιασμό και σαφή κατανομή ρόλων, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την ποιότητα της ευρωπαϊκής δράσης του σχολείου.

Το 1ο ΓΕΛ Πατρών, ως διαπιστευμένο σχολείο Erasmus+, ενσωματώνει συστηματικά την ευρωπαϊκή διάσταση στη σχολική του ταυτότητα, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη διαρκή ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+.