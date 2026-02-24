Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την πρότασή της για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034

"Σημαντική πρωτοβουλία που θέτει τον ελληνικό αγροτικό τομέα στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη δεκαετία, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς παρουσιάζει δημοσίως την αρχική, ολοκληρωμένη πρότασή της για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της περιόδου 2028-2034", τονίζει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Η ειδική εκδήλωση – focus group με κεντρικό τίτλο: «Η περιφερειακή διάσταση της νέας ΚΑΠ 2028-2034», διοργανώνεται στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 38-40), την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:30.

Η εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με εισαγωγική τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ενώ το πρόγραμμα των εισηγήσεων πλαισιώνουν οι:

· Αντώνιος Φιλιππής, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

· Σπύρος Παπασπύρου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

· Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».

· Νίκος Καλίνης, Διευθυντής προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

· Μενέλαος Γαρδικιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

· Ευστάθιος Κλωνάρης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από την πλατφόρμα Digi Agri και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη φωνή της ίδιας της αγοράς, με την παρουσία κορυφαίων συνεταιριστών, ομάδων παραγωγών και άλλων σημαντικών φορέων του πρωτογενούς τομέα.

Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με τη διεξαγωγή ανοιχτής διαβούλευσης (11:30 - 12:30), όπου θα καταγραφούν οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, με στόχο τη συνδιαμόρφωση μιας σύγχρονης και εμπεριστατωμένης πρότασης για το μέλλον της γεωργίας.