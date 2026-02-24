Με επιτυχία και κέφι ο καρναβαλικός χορός της Στέγης Καλαβρυτινών Πάτρας «Αγία Λαύρα»

Η Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα» έδωσε δυναμικό «παρών» στις φετινές καρναβαλικές εκδηλώσεις της πόλης, διοργανώνοντας με μεγάλη επιτυχία τον ετήσιο αποκριάτικο χορό της μέσα σε κλίμα κεφιού, παράδοσης και έντονης πατρινής διάθεσης.



Η ανακοίνωση της Στέγης Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Σε ένα κλίμα απόλυτης γιορτής και καρναβαλικής διάθεσης, η Στέγη Καλαβρυτινών και Φίλων Πάτρας «Αγία Λαύρα» πραγματοποίησε τον ετήσιο καρναβαλικό της χορό την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο γνωστό κέντρο «Κληματαριά», το οποίο γέμισε ασφυκτικά από μέλη και φίλους του συλλόγου. Οι παρευρισκόμενοι, με ευφάνταστες μεταμφιέσεις και την καλύτερη τους διάθεση, συμμετείχαν σε ένα γνήσιο πατρινό γλέντι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την βραδιά άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Παναγιώτης Φραντζής, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους, ευχαριστώντας τους για τη συνεχή στήριξη στις δράσεις της Στέγης που στόχο έχουν τη διατήρηση της παράδοσης και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Καλαβρυτινών της Πάτρας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ζωντανή μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, ενώ η ενέργεια των μελών της Στέγης απέδειξε για άλλη μια φορά πως η παράδοση μπορεί να συναντήσει το κέφι του Πατρινού Καρναβαλιού με τον πιο δημιουργικό τρόπο.

Η «Καλαβρυτινοί Πάτρας» συνεχίζουν την παρουσία τους στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, δίνοντας το «παρών» και στις επόμενες μεγάλες παρελάσεις της κορύφωσης του Καρναβαλιού.