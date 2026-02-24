Πρόσκληση σε νέους επαγγελματίες για την Ανάπλαση της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου μέσω του ευρωπαϊκού έργου ENERGIE- Ενημερωτική ημερίδα στην Πάτρα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα (Infoday) με τίτλο: "Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης", στο πλαίσιο του έργου ENERGIE (Empowering New Energies and Resources in Greece-Italy arEa) του προγράμματος Interreg Ελλάδα- Ιταλία 2021-2027.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 (10:00 - 15:00), στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής).

Η εκδήλωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, αποσκοπεί στην παρουσίαση του προγράμματος ENERGIE και της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Call for Talents) για την επιλογή εννέα νέων επαγγελματιών κάτω των 35 ετών, οι οποίοι θα σχεδιάσουν παρεμβάσεις αστικής και χωρικής ανάπλασης σε τρεις πιλοτικές περιοχές, δύο σε Ιταλία και μια σε Ελλάδα, του πρώην εργοστασίου της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου.

Πρόγραμμα Ημερίδας & Ομιλητές

Η ημερίδα εστιάζει στη στρατηγική σημασία της αστικής ανάπλασης και της αξιοποίησης τοπικών πόρων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων από διακεκριμένους ειδικούς:

· 10:00 - 10:30: Προσέλευση - Εγγραφές & Χαιρετισμοί.

· 10:30: Εισαγωγή από τον Δρ. Ευστάθιο Παπαχριστόπουλο, Προϊστάμενο Μονάδας Α, Π.Τ.Α / Π.Δ.Ε..

· 10:40: Παρουσίαση του προγράμματος ENERGIE από τον Χαράλαμπο Δάνολο, Project manager του έργου για το Π.Τ.Α. / Π.Δ.Ε..

· 11:00: Παρουσίαση του χώρου της πρώην Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου από την Κωνσταντίνα Ζάχου, Προϊσταμένη Τμ. Τουριστικής Ανάπτυξης, Δήμου Αιγιάλειας.

· 11:20: Ανάπλαση Βιομηχανικών Χώρων - Καλές Πρακτικές από τη Δρ. Αλεξάνδρα Ελευθερία Στράτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Παν. Πατρών.

· 12:00: Σχεδιασμός οικοσυστημάτων και αναφορά καλών πρακτικών από τον Σπύρο Μαζαράκη, Managing Director Pleiades Innovation Ecosystem.

· 12:20: Συμμετοχικά έργα αποκατάστασης και προσαρμοστικής επανάχρησης από τον Γρηγόρη Κουτρόπουλο, Αρχιτέκτων, ομάδα "Μπουλούκι".

· 12:40: Παρουσίαση της προόδου του WP3 "Territorial analysis for talent harnessing" και της Πρόσκλησης Ταλέντων από τον Θεόδωρο Κακαρδάκο, Εξωτερικός συνεργάτης Π.Τ.Α. / Π.Δ.Ε..

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου αστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα και ελαφρύ γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες.

ΤΟ ΕΡΓΟ ENERGIE

Το ENERGIE αποτελεί διασυνοριακό έργο συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας και υλοποιείται σε τρεις δήμους που βρίσκονται σε πορεία βιώσιμης μετάβασης - το Μπρίντιζι στην Απουλία, τη Ματέρα στη Βασιλικάτα και την Αιγιαλεία στην Δυτική Ελλάδα. Το έργο αναδιαμορφώνει υποβαθμισμένες και περιαστικές περιοχές σε ζωντανούς, βιώσιμους και προσανατολισμένους στο μέλλον τόπους για να ζει, να εργάζεται και να εξελίσσεται κανείς. Αντί να εστιάζει στην κατασκευή νέων υποδομών, το έργο διαμορφώνει κοινά οράματα, βασισμένα στις τοπικές ταυτότητες και εμπνευσμένα από τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, όπου η περιβαλλοντική ευθύνη, η αισθητική ποιότητα και η κοινωνική ένταξη συνυπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ), ως εταίρος του παραπάνω προγράμματος υλοποιεί πιλοτική δράση στην Αιγιαλεία που αφορά την ανάπλαση και επαναχρησιμοποίηση του πρώην εργοστασίου της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου. Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του σε έναν πολυλειτουργικό, ενεργειακά αποδοτικό και κοινωνικά ενεργό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής αναζωογόνησης.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αντλήσετε από το επίσημο site του έργου ENERGIE .