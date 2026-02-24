ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ: «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται»

"Η Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας καταδικάζει απερίφραστα τις θρασύδειλες επιθέσεις στα πολιτικά γραφεία της πρώην Υφυπουργού Μεταφορών και Βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου και του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη" αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

"Πρόκειται για ακραίες και θρασύδειλες πράξεις πολιτικής βίας και εκφοβισμού που προσβάλλουν τη Δημοκρατία και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν όσους υπηρετούν τις αξίες της. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας και αποκαλύπτουν τον πανικό όσων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη Χριστίνα Αλεξοπούλου και τον Ανδρέα Κατσανιώτη και καταδικάζουμε κάθε μορφή πολιτικής βίας, από όπου κι αν προέρχεται.

Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της και τους θεσμούς της".