Ομιλία του Άγγελου Τσιγκρή για τη σχολική βία στο ΕΠΑΛ Αιγίου

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου και ώρα 11 π.μ. ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει για τη σχολική βία στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Αιγίου.

Ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός, το 2013 άρχισε ένα οδοιπορικό διαλέξεων στα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της Αχαΐας, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Αφορμή για την ενασχόλησή του με το ευαίσθητο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού ήταν η επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα για την Πρόληψη της Νεανικής Βίας και Παραβατικότητας (2007). Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή των δέκα μεγαλύτερων πανεπιστημίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου των Η.Π.Α.

Ο Άγγελος Τσιγκρής σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Εγκληματολογία και την Αντεγκληματική Πολιτική, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και συγγραφέας πολλών βιβλίων για την κακοποίηση των παιδιών και δεκάδων νομικών μελετών και άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.