Κ. Καρπέτας: Τί συμβαίνει με το έργο ανάπλασης της παραλιακής του Ρίου - Ακταίου - Αγίου Βασιλείου;

Το έργο ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Ρίου - Ακταίου - Αγίου Βασιλείου του Δήμου Πατρέων, φέρνει προς συζήτηση ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας στην ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως σημειώνει στην ερώτησή του ο κ. Καρπέτας, το έργο συνολικού προϋπολογισμού 9.650.000 ευρώ, είχε αρχικά παρουσιαστεί από την Περιφερειακή Αρχή ως παρέμβαση μήκους 4,3 χιλιομέτρων κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής που συνδέει το Πόρτο Ρίο με τα Περιβολάκια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της παράταξης, από τα στοιχεία της διακήρυξης και το φυσικό αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση, προκύπτει ότι το έργο αφορά τελικά 2.520 μέτρα.

«Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς το εύρος των παρεμβάσεων και τη συνοχή του αρχικού σχεδιασμού, υπογραμμίζει ο κ. Καρπέτας και προσθέτει ότι: «Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες ότι οι εργασίες ενδέχεται να μην υλοποιηθούν στο σύνολο του προβλεπόμενου μήκους ή και από τις δύο πλευρές των οδών».

Στο ίδιο πλαίσιο τίθεται και το ζήτημα της εξαγγελθείσας, από το 2020, δημιουργίας πάρκου αναψυχής απέναντι από το Κάστρο Ρίου, για το οποίο το 2024 παρουσιάστηκε μακέτα, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει η δημοπράτηση.

Κατόπιν αυτών, ο Κώστας Καρπέτας ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις από την Περιφερειακή Αρχή για τα εξής:

· Ποιο είναι το ακριβές φυσικό αντικείμενο του έργου και ποια η πλήρης γεωγραφική του έκταση στην παραλιακή ζώνη Ρίου - Ακταίου - Αγίου Βασιλείου;

· Θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις σε όλο το προβλεπόμενο μήκος των 2.520 μ. και από τις δύο πλευρές των οδών;

· Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξαγγελία της Περιφερειακής Αρχής από το 2020 για τη δημιουργία του πάρκου αναψυχής απέναντι από το Κάστρο Ρίου, και για το οποίο το 2024 παρουσιάστηκε και η μακέτα του έργου ;

· Για ποιο λόγο δεν έχει μέχρι σήμερα δημοπρατηθεί το έργο και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

«Ζητούμε σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, καθώς πρόκειται για έργα υψηλού προϋπολογισμού και ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα ζωής και την αναπτυξιακή προοπτική της παραλιακής ζώνης Ρίου - Ακταιου -Αγίου Βασιλείου», καταλήγει στην ερώτησή του ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα».

Στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής με πρωτοβουλία της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα, θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία.

Πλημμυρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Μπούκας

Ο περιφερειακός σύμβουλος (Π.Ε. Αιτωτολοακαρνανίας) Σάββας Αυγέρης μετά τα επαναλαμβανόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν στην Τοπική Κοινότητα Μπούκας, με ερώτησή του για το θέμα, τονίζει ότι η υπερχείλιση ρεμάτων, οι καταστροφές καλλιεργειών, η εισροή υδάτων σε κατοικίες και οι σημαντικές φθορές σε περιουσίες των κατοίκων της κοινότητας αποτυπώνουν μια κατάσταση που δεν μπορεί να θεωρείται «έκτακτη», αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενη.

«Η περιοχή χαρακτηρίζεται υψηλής επικινδυνότητας στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται οργανωμένος και ώριμος σχεδιασμός, όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις», σημειώνει στην έρωτήσή του ο κ. Αυγέρης και ζητά σαφείς απαντήσεις από την Περιφερειακή Αρχή για:

· Την αυτοψία και τα πορίσματα των τεχνικών υπηρεσιών.

· Την ύπαρξη επικαιροποιημένης μελέτης αντιπλημμυρικής θωράκισης.

· Το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού και διευθέτησης χειμάρρων.

· Τις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί.

· Το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για την περιοχή.

Οδικός άξονας Σκάλας - Παλιοσκάλας - Νεοκάστρου

Το ζήτημα της βελτίωσης του δρόμου Σκάλας - Παλιοσκάλας – Νεοκάστρου της Αιτωλοακαρνανίας, έργο που εξυπηρετεί τουλάχιστον δώδεκα χωριά της ευρύτερης περιοχής και μειώνει σημαντικά τη διαδρομή προς τη Ναύπακτο, φέρνει στη συνεδρίαση Λογοδοσίας ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Κοτρωνιάς, ο οποίος σημειώνει ότι παρά τις αποφάσεις χρηματοδότησης από το 2019 και το 2023, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ το έργο δεν έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να περιμένουν επί χρόνια την υλοποίηση ενός έργου που αφορά την οδική ασφάλεια, την τουριστική ανάπτυξη και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κοτρωνιάς ζητά από την Περιφερειακή Αρχή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης και έναρξης εργασιών.

Πλημμυρικά φαινόμενα στον Αλφειό και αποτίμηση έργων

Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στον Αλφειό ποταμό, συνολικού ύψους άνω των 11,9 εκατ. ευρώ, είναι το αντικείμενο της ερώτησης που κατάθεσε ο περιφερειακός σύμβουλος (Π.Ε. Ηλείας) της παράταξης Κώστας Διαμαντόπουλος.

Όπως τονίζει ο κ. Διαμαντόπουλος τα πρόσφατα πλυμμυρικά φαινόμενα στην Ηλεία, με επίκεντρο τον ποταμό, φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και συντονισμού μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων, επισημαίνοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημάρχου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, οι οποίες επιβεβαιώνουν την έλλειψη επικοινωνίας.

Ο κ. Διαμαντόπουλος ζητά από την Περιφερειακή Αρχή, στοιχεία για:

· Το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων.

· Την τεχνική αποτίμηση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν.

· Τον μελλοντικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων, δεδομένης της απουσίας σχετικών νέων εντάξεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.