Ηλιούπολη: «Είναι τόσο άδικο Πανούλη μας»: Θρήνος για τον χαμό του 17χρονου ποδοσφαιριστή

Ο Παναγιώτης Μάλλιος, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας Κ17 της Ηλιούπολης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το πρωί της Καθαράς Δευτέρας

Ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας Κ17 της Ηλιούπολης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.

Ο πατέρας του, Γιάννης, τον αποχαιρέτησε και δημόσια, με ανάρτηση στο Facebook ενώ έχει βάλει μαύρο στην εικόνα του προφίλ του.

«Είναι άδικο…. είναι τόσο άδικο. Καλό σου ταξίδι άγγελέ μας. Καλό σου ταξίδι Πανούλη μας» έγραψε ο πατέρας του άτυχου 17χρονου.

