Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη - Λύχρου

Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο
O ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της προοδευτικής Συντρόφισσας της Αριστεράς Καίτης Μαυράκη - Λύχρου για τη μεγάλη απώλεια.
Ήταν ενταγμένη στην Αριστερά, τις αρχές και τις αξίες της οποίας υπηρέτησε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια μέχρι το τέλος της ζωής της.
Η Καίτη Μαυράκη - Λύχρου υπηρέτησε ως Καθηγήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε πριν από μερικά χρόνια.
Ασχολήθηκε με τα αυτοδιοικητικά , ως διαμερισματικός σύμβουλος Ρίου , στο Δήμο Πατρέων.
O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τη συμπαράστασή του στο σύζυγό της Γιάννη Λύχρο καθώς και στα παιδιά τους .
Η μνήμη της να είναι ΑΙΩΝΙΑ.
