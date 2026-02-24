Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την απώλεια της Καίτης Μαυράκη - Λύχρου

O ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της προοδευτικής Συντρόφισσας της Αριστεράς Καίτης Μαυράκη - Λύχρου για τη μεγάλη απώλεια.

Ήταν ενταγμένη στην Αριστερά, τις αρχές και τις αξίες της οποίας υπηρέτησε με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια μέχρι το τέλος της ζωής της.

Η Καίτη Μαυράκη - Λύχρου υπηρέτησε ως Καθηγήτρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας από όπου και συνταξιοδοτήθηκε πριν από μερικά χρόνια.

Ασχολήθηκε με τα αυτοδιοικητικά , ως διαμερισματικός σύμβουλος Ρίου , στο Δήμο Πατρέων.

O ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας εκφράζει τη συμπαράστασή του στο σύζυγό της Γιάννη Λύχρο καθώς και στα παιδιά τους .

Η μνήμη της να είναι ΑΙΩΝΙΑ.