Πάτρα: Κι όμως συνέβη! Από τη Γέφυρα πέρασε το τετραήμερο της αποκριάς ακριβώς ο ίδιος αριθμός οχημάτων!

Ένα ακόμη «ιδιότυπο» ρεκόρ κατέγραψε αυτό το Καρναβάλι Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr.

Φέτος, το τετραήμερο της Αποκριάς στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, διήλθαν συνολικά 55.000 οχήματα. Ακριβώς όσα και πέρυσι! Σαν να ήταν… copy paste!

Η κίνηση, προς την Πάτρα κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με αυξημένες ροές να παρατηρούνται από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, με χιλιάδες εκδρομείς φθάνουν στην αχαϊκή πρωτεύουσα για να παρακολουθήσουν τις παρελάσεις και τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και την Καθαρά Δευτέρα, με τη μαζική επιστροφή να δημιουργεί έντονη αλλά διαχειρίσιμη κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Παρά τον μεγάλο όγκο οχημάτων, δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ η διέλευση πραγματοποιήθηκε ομαλά χάρη στον συντονισμό και την εμπειρία της διαχείρισης αντίστοιχων περιόδων αιχμής. Η σταθερότητα στον αριθμό των διελεύσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά αποτυπώνει τη απήχηση του θεσμού και τη δυναμική που διατηρεί ως ένας από τους σημαντικότερους αποκριάτικους προορισμούς της χώρας.