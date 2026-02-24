Πατρινό Καρναβάλι 2026: Καταγγελία για "φουσκωμένες" τιμές - 8 ευρώ για μια σόδα

Φουσκωμένες τιμές στην Πάτρα λόγω καρναβαλιού, το βράδυ του Σαββάτου, καταγγέλλει αναγνώστρια του thebest.gr

Όπως αναφέρει, μετά την νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου κάθισε με την παρέα της σε κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, για τρεις σοκολάτες, μια σόδα pink και δύο μπουκαλάκια νερό πλήρωσαν 27 ευρώ. Σε ερώτηση για τον λογαριασμό, η ίδια αναφέρει πως την ενημέρωσαν ότι οι σοκολάτες κοστίζουν έξι ευρώ και η σόδα 8.

Η καταναλώτρια καυτηριάζει το γεγονός και μάλιστα υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε τιμοκατάλογος ούτε απόδειξη.