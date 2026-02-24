Σε ανοιξιάτικο μοτίβο ο Μάρτιος - Δείτε χάρτες

Έναν Μάρτιο με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο «καιρικής ηρεμίας».

Παρά τις παροδικές ψυχρές εξάρσεις της Πέμπτης 26/2 έως το Σάββατο 28/2, τα προγνωστικά δείχνουν ότι ο μήνας Μάρτιος αναμένεται συνολικά πιο θερμός από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.

Σε σημερινή ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Σε επίπεδο μήνα, οι εποχικές εκτιμήσεις από μεγάλα διεθνή μετεωρολογικά κέντρα δίνουν αυξημένες πιθανότητες ο Μάρτιος του 2026 να κινηθεί θερμότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, κατά περίπου έναν βαθμό Κελσίου. Όσον αφορά τα υετικά φαινόμενα, δεν διαφαίνεται σαφής απόκλιση, καθώς οι βροχές και τα χιόνια αναμένεται να κινηθούν κοντά στα κλιματικά μέσα.

Οι εποχικές προβλέψεις υπενθυμίζουν ότι καταγράφουν τάσεις και όχι μεμονωμένα καιρικά γεγονότα, αφήνοντας περιθώριο για πρόσκαιρες μεταβολές.