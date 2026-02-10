Πατρών Πύργου: Κλείνει προσωρινά το απόγευμα ο κόμβος Κάτω Αχαΐας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανέγερσης μεταλλικών προβόλων που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας Οδού, θα υπάρξει αποκλεισμός τμημάτων του κόμβου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πότε θα ισχύσει ο αποκλεισμός

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν:

από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026

έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026

Ποιες κινήσεις θα αποκλειστούν

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παραμείνουν κλειστές:

η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα

η είσοδος με κατεύθυνση προς Αθήνα

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται μέσω του γειτονικού κόμβου ΒΙΠΕ.

Εναλλακτικός προγραμματισμός

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα υλοποιηθούν κατ’ αναλογία την επόμενη ημέρα.

Έκκληση προς τους οδηγούς

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς:

να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση

να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας

να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή