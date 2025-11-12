Πάτρα: Στην πλατεία Γεωργίου συγκεντρώνονται σήμερα οι συνταξιούχοι της Δυτικής Ελλάδας

Σήμερα, Τετάρτη, στις 10:30 το πρωί, οι συνταξιούχοι από όλη τη Δυτική Ελλάδα δίνουν το αγωνιστικό τους ραντεβού στην Πάτρα, συμμετέχοντας στην περιφερειακή συγκέντρωση που πραγματοποιείται στην πλατεία Γεωργίου.

Τη συγκέντρωση οργανώνουν τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία Δυτικής Ελλάδας, τα οποία καλούν σε μαζική συμμετοχή και συνέχιση του αγώνα για αξιοπρεπείς συντάξεις και ουσιαστικά μέτρα στήριξης.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

«Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε τώρα πραγματικές λύσεις στα χρονίζοντα προβλήματά μας. Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ».

Παράλληλα, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και δίκαιη μεταχείριση από την πολιτεία.