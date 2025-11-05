Πάτρα: Ξεκίνησαν οι πρόβες για το "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα" του Ευγένιου Ο’ Νηλ

Πρόκειται για τη νέα θεατρική παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που θα ανέβει σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαμπουλάκη
Ξεκίνησαν στο θέατρο Μπάρρυ, στην οδό Καρόλου και Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα οι πρόβες του έργου "Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα" του Ευγένιου Ο’ Νηλ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Ζαμπουλάκη.
Πρόκειται για τη νέα παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, με ένα έργο-εξομολόγηση, ένα χρονικό καταβύθισης στο σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής, μια αιχμηρή ανατομία της οικογένειας, του πένθους, της ενοχής και της ελπίδας. Σε αυτό το βαθιά αυτοβιογραφικό έργο, ο Ο’Νηλ αναμετριέται με τον ίδιο του τον εαυτό, χρησιμοποιεί την ίδια του την οικογένεια ως καθρέφτη, και σκιαγραφεί μία κοινωνία σε κρίση και αποσύνθεση.
Το έργο, που απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1957, σκιαγραφεί μια τοιχογραφία οριακής τρυφερότητας και κατακερματισμένης αγάπης, που έχει βαθιά συγγένεια με τις αγωνίες του σήμερα: την αποξένωση μέσα στην οικογένεια, τον αγώνα με τις εξαρτήσεις, την αδυναμία της επικοινωνίας και την ευθραυστότητα της ελπίδας.
Συντελεστές παράστασης:
Μετάφραση: Χριστόφορος Βογιατζής
Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζαμπουλάκης
Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Θάνος Βόβολης
Σχεδιασμός ήχου: Χρύσανθος Χριστοδούλου
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστόφορος Βογιατζής.
Διανομή:
Τζέιμς Ταϊρόν: Βασίλης Κόκκαλης
Μαίρη Κάβαν Ταϊρόν: Θεοδώρα Σιάρκου
Τζέιμς Ταϊρόν Τζούνιορ: Βαγγέλης Παπαγιαννόπουλος
Έντμοντ Ταϊρόν: Δημήτρης Καρακούσης
Καθλίν: Γεωργία Μυλωνά.
*Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για το πότε η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα.
