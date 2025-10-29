Πάτρα: Ξεκινά "Η πεντάμορφη και το τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια"

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας παρουσιάζει στην Παιδική του Σκηνή το έργο "Η πεντάμορφη και το τέρας ή Πως η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια", σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Περικλή Βασιλόπουλου. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 21:00 στο θέατρο Μπάρρυ.

Πρόκειται για την έξοχη διασκευή του κλασικού παραμυθιού από την Ξένια Καλογεροπούλου και τον Θωμά Μοσχόπουλο, ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς, με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους.

Η ιστορία:

Ο Κορνήλιος έχει επενδύσει όλη του την περιουσία στο φορτίο τριών καραβιών. Όμως, τρομεροί πειρατές κλέβουν το φορτίο, αφήνοντας τον Κορνήλιο πάμπτωχο με τις τρεις κόρες του σε ηλικία γάμου. Με τη βοήθεια ενός ναυτικού, ξεκινά την αναζήτηση του φορτίου που χάθηκε, το οποίο τελικά είναι κρυμμένο σε ένα στοιχειωμένο πύργο. Το Τέρας, που κατοικεί στον πύργο, θα προσφέρει στον Κορνήλιο μια κασέλα με χρυσά νομίσματα. Ο Κορνήλιος δέχεται το πολύτιμο δώρο, αλλά πριν φύγει κόβει ένα άσπρο τριαντάφυλλο για να το πάει στην Άννα, τη μικρή του κόρη. Το Τέρας θεωρεί την πράξη του Κορνήλιου μεγάλη ασέβεια και απειλεί ότι θα τον σκοτώσει, εκτός και αν μία από τις κόρες του δεχτεί να μείνει μαζί του στο κάστρο. Η πεντάμορφη Άννα προσφέρεται να σώσει τον πατέρα της και πηγαίνει στο κάστρο. Η αρχική εχθρική της στάση αλλάζει, καθώς με τον καιρό γνωρίζει το Τέρας και όλα όσα κρύβονται στα μυστικά δωμάτια της ψυχής του…

Το έργο "Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια" της Ξένιας Καλογεροπούλου & του Θωμά Μοσχόπουλου εμμέσως μιλά για την ενηλικίωση του ανθρώπου, το ξύπνημα του έρωτα και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης.

Η θαυμάσια διασκευή του δημοφιλούς παραμυθιού, που θα παρουσιαστεί στη σκηνή του θεάτρου Μπάρρυ, θα γοητεύσει και θα συγκινήσει μικρούς και μεγάλους!