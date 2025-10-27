Πάτρα: "Ξεχνώ να Θυμάμαι" από την Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου "Η Αυλαία"

Μετά τη θερμή υποδοχή στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι, η νέα παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου "Η Αυλαία" με τίτλο "Ξεχνώ να Θυμάμαι" έρχεται στην Πάτρα και θα παρουσιαστεί στις 3 Νοεμβρίου 2025 στις 20.00 στο θέατρο Μηχανουργείον στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέα.

Ένα έργο ύμνος στη μνήμη που ξεθωριάζει, στην αγάπη που επιμένει και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αντιστέκεται στο χρόνο.

Το κείμενο είναι βασισμένο σε μια ιστορία του Αlan Maley. Τη Θεατρική Διασκευή και Σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κωτσόπουλος.

Παίζουν οι:

Δήμητρα Μπαράκου

Γιώτα Πολιτοπούλου

Λαμπρούλα Παπαβασιλείου

Λεωνίδας Λυμπέρης

Βασίλης Λουκόπουλος

Γλυκερία Παΐσίου

Έφη Κατσαντώνη

Αναστασία Λουκοπούλου

Νίκος Νούλας.

Ώρα έναρξης: 8:00 μμ

Διάρκεια : 80 λεπτά.

Τηλ. κρατήσεων 6937492516.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η μνήμη.

Μια κλωστή λεπτή, σχεδόν αόρατη, που κρατά δεμένες τις μέρες μας. Ένα δωμάτιο γεμάτο φως, φωτογραφίες, μυρωδιές από γιασεμί και βρεγμένο χώμα. Ένα παιδικό γέλιο που ακούγεται κάπου μακριά. Το χέρι της μάνας, το όνομα του παιδιού που χτύπησε, μάτωσε και κλαίει.

Και μετά... η σιωπή. Η κλωστή χαλαρώνει. Οι εικόνες ξεθωριάζουν σαν παλιό φιλμ. Τα ονόματα χορεύουν γύρω μας, μα δεν κάθονται πια στα χείλη. Το σπίτι γίνεται άγνωστο, οι καθρέφτες δείχνουν ξένα πρόσωπα.

Κι εσύ, δίπλα μου..ποιος είσαι; Τι δουλειά κάνεις;

Ζει ο πατέρας μου; Η μητέρα μου;

Η άνοια δεν παίρνει τη ζωή. Τη λειαίνει, τη μουδιάζει, τη βυθίζει σ’ ένα αργόσυρτο όνειρο χωρίς τελειωμό. Όμως μέσα της, βαθιά, υπάρχει ακόμα κάτι που χτυπά. Μια καρδιά που αναγνωρίζει χωρίς να θυμάται. Ένας ρυθμός παλιός που κάνει το σώμα να χορεύει, ενώ το μυαλό ξεχνά.

Φέτος η "Αυλαία" επιλέγει να αναμετρηθεί με το μαρτύριο της άνοιας. Τη σύγχρονη μάστιγα που εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα χρόνο με το χρόνο. Σε μια εποχή που κατακλύζεται καθημερινά από χιλιάδες πληροφορίες, εικόνες, ήχους αλλά ξεχνά να θυμάται, πως είναι η μυρωδιά της ζωής. - Χρήστος Κωτσόπουλος