Πάτρα: "Ξεχνώ να Θυμάμαι" από την Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου "Η Αυλαία"

Στο θέατρο Μηχανουργείον στις 3 Νοεμβρίου 2025 στις 20.00, διάρκεια 80 λεπτά
Μετά τη θερμή υποδοχή στη Ναύπακτο και το Μεσολόγγι, η νέα παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου "Η Αυλαία" με τίτλο "Ξεχνώ να Θυμάμαι" έρχεται στην Πάτρα και θα παρουσιαστεί στις 3 Νοεμβρίου 2025 στις 20.00 στο θέατρο Μηχανουργείον στην οδό Ευμήλου πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέα.
Ένα έργο ύμνος στη μνήμη που ξεθωριάζει, στην αγάπη που επιμένει και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια που αντιστέκεται στο χρόνο.
Το κείμενο είναι βασισμένο σε μια ιστορία του Αlan Maley. Τη Θεατρική Διασκευή και Σκηνοθεσία υπογράφει ο Χρήστος Κωτσόπουλος.
Παίζουν οι:
Δήμητρα Μπαράκου
Γιώτα Πολιτοπούλου
Λαμπρούλα Παπαβασιλείου
Λεωνίδας Λυμπέρης
Βασίλης Λουκόπουλος
Γλυκερία Παΐσίου
Έφη Κατσαντώνη
Αναστασία Λουκοπούλου
Νίκος Νούλας.
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.
Ώρα έναρξης: 8:00 μμ
Διάρκεια : 80 λεπτά.
Τηλ. κρατήσεων 6937492516.
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η μνήμη.
Μια κλωστή λεπτή, σχεδόν αόρατη, που κρατά δεμένες τις μέρες μας. Ένα δωμάτιο γεμάτο φως, φωτογραφίες, μυρωδιές από γιασεμί και βρεγμένο χώμα. Ένα παιδικό γέλιο που ακούγεται κάπου μακριά. Το χέρι της μάνας, το όνομα του παιδιού που χτύπησε, μάτωσε και κλαίει.
Και μετά... η σιωπή. Η κλωστή χαλαρώνει. Οι εικόνες ξεθωριάζουν σαν παλιό φιλμ. Τα ονόματα χορεύουν γύρω μας, μα δεν κάθονται πια στα χείλη. Το σπίτι γίνεται άγνωστο, οι καθρέφτες δείχνουν ξένα πρόσωπα.
Κι εσύ, δίπλα μου..ποιος είσαι; Τι δουλειά κάνεις;
Ζει ο πατέρας μου; Η μητέρα μου;
Η άνοια δεν παίρνει τη ζωή. Τη λειαίνει, τη μουδιάζει, τη βυθίζει σ’ ένα αργόσυρτο όνειρο χωρίς τελειωμό. Όμως μέσα της, βαθιά, υπάρχει ακόμα κάτι που χτυπά. Μια καρδιά που αναγνωρίζει χωρίς να θυμάται. Ένας ρυθμός παλιός που κάνει το σώμα να χορεύει, ενώ το μυαλό ξεχνά.
Φέτος η "Αυλαία" επιλέγει να αναμετρηθεί με το μαρτύριο της άνοιας. Τη σύγχρονη μάστιγα που εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα χρόνο με το χρόνο. Σε μια εποχή που κατακλύζεται καθημερινά από χιλιάδες πληροφορίες, εικόνες, ήχους αλλά ξεχνά να θυμάται, πως είναι η μυρωδιά της ζωής. - Χρήστος Κωτσόπουλος
*Η Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου «Η Αυλαία» ξεκίνησε την παρουσία της στα θεατρικά δρώμενα της Ναυπάκτου στις αρχές του 2010, από μια ομάδα εκπαιδευτικών που υπηρετούν (ή υπηρετούσαν τότε) σε σχολεία της Ναυπάκτου. Συγκροτήθηκε επίσημα σε εταιρεία το 2011.
Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας έχει παρουσιάσει 15 θεατρικά έργα Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων.
Σκηνοθεσία
• Μπαλαντέρ (Μαρκ Καμολετί) Ειρήνη Ευαγγελάτου
• Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης (Άκης Δήμου) Ειρήνη Ευαγγελάτου
• Μπαμπάδες με ρούμι (Μ. Ρέππας-Θ. Παπαθανασίου) Δημήτρης Σιούντας
• Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω… (Ντάριο Φο) Νικολέτα Χριστοφή
• Αγγέλα (Γιώργος Σεβαστίκογλου) Γιώργος Κατσάμπας
• Αφιέρωμα στη Φάρσα (3 μονόπρακτα του Ν. Λάσκαρη) Γιώργος Κατσάμπας
• Βαριέμαι (Ρικάρντο Ταλεσνίκ) Μαρία Καλλιαμβάκου
• Εσωτερικαί Ειδήσεις (Μάριος Ποντίκας) Μαρία Καλλιαμβάκου
• Κλέψε λιγότερο (Ντάριο Φο) Μαρία Καλλιαμβάκου
• Γαμήλιο Εμβατήριο (Άγγελος Τερζάκης) Μαρία Καλλιαμβάκου
• Ο επιθεωρητής έρχεται ( John Priesley) Γιάννης Ζαραφωνίτης
• 8 Μονόπρακτα (Τενεσί Ουίλιαμς-Άντον Τσέχωφ) Λάμπρος Ξύτσας
• Το ημερολόγιο ενός απατεώνα (Αλεξάντρ Οστρόφσκι)
Χρήστος Κωτσόπουλος
. Ξεχνώ να θυμάμαι Αlan Maley Θεατρική διασκευή
Χρήστος Κωτσόπουλος
. Σκωτσέζικο Ντους Χρύσας Σπηλιώτη
Χρήστος Κωτσόπουλος
Η ανάγκη μας να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, με την επαφή με κείμενα της παγκόσμιας δραματουργίας, ήταν το πρώτο κίνητρο για το ταξίδι μας αυτό. Αλλά και η επιθυμία μας να μην ξεχάσουμε τα όνειρά μας, να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, μιας και ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε καλά αυτό το δρόμο, της επαφής με τα παιδιά.
Όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα μας προσπαθεί να δώσει το δικό της στίγμα στα πολιτιστικά πράγματα της Ναυπάκτου αλλά και των γειτονικών περιοχών, με σεβασμό στους ανθρώπους που στηρίζουν τις δραστηριότητές μας, έχοντας κατά νου όχι μόνο τη διασκέδαση αλλά και την ψυχαγωγία των θεατών.
Εισιτήρια : Κανονικό 10 ευρώ, Φοιτητές, Άνεργοι, ΑΜΕΑ 8 ευρώ.
Τηλέφωνο κρατήσεων 56937492516.
Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού
Ευμήλου 2-4 (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα) Πάτρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr