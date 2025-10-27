Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου η τελευταία εκδήλωση

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, στην Πάτρα ο κύκλος εκδηλώσεων "Διάλογοι με την αρχαιότητα" με αφορμή την ομότιτλη εκδοτική σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Την εκδοτική σειρά, που διευθύνει ο Δημήτρης Κυρτάτας, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τη φιλοσοφία της, παρουσίασε μαζί με τον Σπύρο Ράγκο, Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην εναρκτήρια εκδήλωση την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Στην τελευταία αυτή εκδήλωση της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, την συζήτηση συντονίζει ο Σπύρος Ι. Ράγκος. Θα παρουσιαστούν τα τρία τελευταία βιβλία της σειράς: «Ο παράδεισος και η κόλαση στη γη – Προσωπικές εμπειρίες του Βασιλείου Καισαρείας, του Γρηγορίου Νύσσης και του Ιωάννου Κωνσταντινουπόλεως» με ομιλήτρια την Νικολίτσα Γλαράκη, «Πού εχάθηκε ο Σοφός; – Οι «θείοι» άνδρες και η θρησκευτική πολεμική στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες» με ομιλητή τον Θεόφιλο Κυριακίδη και οι «Οι αρετές της περιαυτολογίας» με ομιλήτρια την Ελεάννα Πομώνη.

Τα βιβλία της εκδοτικής αυτής ενότητας είναι δώδεκα και μας καλούν σε έναν νέο διάλογο με την αρχαιότητα. Τα κείμενα κάθε τόμου, που προσφέρονται σε νεοελληνική απόδοση, φωτίζουν όψεις της καθημερινής ζωής, των θεσμών ή των ιδεών που εξακολουθούν να διατηρούν την επικαιρότητά τους. Επιπλέον, έχουν επιλεγεί με στόχο να αναδειχθεί τόσο ο πλούτος όσο και η ποικιλία των συμπεριφορών και των νοοτροπιών του αρχαίου κόσμου. Εμφανίζουν τους αρχαίους Έλληνες διαφορετικών εποχών και διαφορετικών πεποιθήσεων να διαλέγονται και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους ή και με αλλοεθνείς.

Από τα δώδεκα βιβλία έχουν παρουσιαστεί ήδη τα εξής: Η ζωή μου όλη – Καθημερινές ιστορίες δούλων από την αρχαιότητα, Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή, Άρτος και θεάματα – Βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις, μήτε ἄῤῥεν μήτε θῆλυ – Ιστορίες ευνούχων στην αρχαιότητα, Πόρνες και πορνεία – Η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ασκητών, Η αυλή των θαυμάτων - Ευφάνταστες και παράδοξες ιστορίες από την ελληνική αρχαιότητα, Τον καιρό του λοιμού – Επιδημίες στην αρχαιότητα που ξεπέρασαν τη λογική, Σημεία και τέρατα – Η δεισιδαιμονία και οι επικριτές της στην αρχαία Ελλάδα και Ένα αλλόκοτο θηρίο – Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.