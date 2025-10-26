Πάτρα- BUS STOP: Παράταση παραστάσεων για την αστική σπονδυλωτή κωμωδία σε 1… στάση με πολλά… λεωφορεία

Μετά τη θερμή υποδοχή της παράστασης BUS STOP σε σκηνοθεσία Τζίμη Πολίτη το Επίκεντρο+ ανακοινώνει τρεις ακόμα παραστάσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η παράταση είναι για Παρασκευή 31/10, Σάββατο 1/11 & Κυριακή 2/11.

Συνήθως στην στάση του λεωφορείου πάντα έχεις χρόνο για ένα τηλεφώνημα που έπρεπε να είχες κάνει… Ή ένα τηλεφώνημα που δέχεσαι και δεν το περιμείνεις. Αυτά και άλλα πολλά, μπορεί να συμβούν σε τυχαίους ανθρώπινους χαρακτήρες, περιμένοντας το αστικό λεωφορείο.

Τα κείμενα είναι των Τζίμη Πολίτη και Ιωάννας Κάμαρη.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Παναγιώτης Τομαράς

Νίκος Γασπαρινάτος

Ευτυχία Μπίλελη

Ιωάννα Κάμαρη

Αλίκη Ράγκου

Νάνσυ Κωνσταντινίδη

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Τζίμης Πολίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσσα Ντότσικα

Επιμέλεια Κοστουμιών: Νάνσυ Κωνσταντινίδη

Μουσικές επιλογές: Γιάννης Θανόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Παναγιώτης Τομαράς

Βίντεο – φωτογραφία αφίσας: Κάραν Πράσσερ

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Ήχος - Φώτα-χειρισμός κονσόλας: Νίκος Γιατράκος

Κατασκευή σκηνικού: Χρήστος Σαλαμούρας-Νίκος Γασπαρινάτος

Δημιουργικός σχεδιασμός αφίσας: Φίλιππος Μποτώνης

Επιμέλεια Παραγωγής: Ίλια Ράγκου

Παραγωγή: «Επίκεντρο Πολιτισμού»

Επιπλέον ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή (31/10 - 1/11 - 2/11)

Ώρες: Παρασκευή – Σάββατο στις 9.15μ.μ. & Κυριακή στις 8.00μ.μ.

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 12 ευρώ με 1 ποτήρι κρασί ή μπύρα

Πληροφορίες - κρατήσεις: 2610 46 10 50

Προπώληση στο https://www.ticketservices.gr/event/epikentro-bus-stop/

Χορηγοί παράστασης: ΔΟΥΒΡΗΣ, ONDO and ODDO, IEK ΔΕΛΤΑ 360°